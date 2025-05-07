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    世壯運5/17開幕北市府周邊管制9小時 新仁愛路5/10起管制16天

    世壯運開幕式交通管制路段，粉色管制時段自10點至19點、橘色管制時間自15點至19點。（台北市交通局提供）

    世壯運開幕式交通管制路段，粉色管制時段自10點至19點、橘色管制時間自15點至19點。（台北市交通局提供）

    2025/05/07 14:34

    〔記者林承鴻／台北報導〕雙北世界壯年運動會下週5月17日（六）開幕，開幕式當天將舉行「夢想壯年遊」遊行，近2萬名選手、隊職員將自台北市政府步行至大巨蛋參與開幕式，周邊道路自上午10點陸續開始管制至晚間7點。而此次沙灘排球賽事於北市府前新仁愛路舉行，將自5月10日起管制到5月25日，為期16天，提醒民眾提前改道。

    台北市交通局交通治理科科長林育生說明，5月17日上午10點至下午3點為第1階段場佈交管，管制松高路、松壽路、松智路、市府路及基隆路；下午3點至晚間7點為第2階段遊行交管，除上述道路外，再新增管制逸仙路、仁愛路。

    林育生說，開幕式當天信義區停車場原則上仍能正常進出，但部分出入口有管制，提醒民眾留意現場交通管制，或改停放其他停車場再轉乘捷運前往。另外，北市府周邊YouBike站位也會在當天上午10點至晚間7點暫停營運。

    交通局說明，開幕式管制期間，建議東西向車輛改道市民大道、八德路、南京東西路、民權東西路或和平東西路；南北向車輛可改道基隆路、敦化南北路、復興南北路、建國南北路或松山路。

    此外世壯運沙灘排球賽事於北市府前廣場、新仁愛路（市府路～一號道路）舉行，將自5月10日凌晨0點管制到5月25日晚間6點，為期16天，期間公車改道取消停靠「市政府（市府）」站。

    交通局局長謝銘鴻呼籲民眾於賽事舉辦期間，以「搭捷運、坐公車、不開車」為原則，多利用大眾運輸。即日起世壯運參賽者及相關人員，可至世壯運官網、參加者專區、交通資訊，或利用官方APP「WMG2025」查詢。

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