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    畜試所建立番鴨誘導多能性幹細胞株 助攻水禽疫苗研發

    農業部畜產試驗所建立番鴨誘導多能性幹細胞株（MD- iPSC），可分離與建立品質穩定的家禽幹細胞株。（畜試所提供）

    農業部畜產試驗所建立番鴨誘導多能性幹細胞株（MD- iPSC），可分離與建立品質穩定的家禽幹細胞株。（畜試所提供）

    2025/05/07 13:59

    〔記者楊媛婷／台北報導〕水禽疫苗通常都是倚賴番鴨胚蛋生產，但若遇到禽流感爆發，就會導致蛋源短缺，農業部畜產試驗所建立番鴨誘導多能性幹細胞株（MD- iPSC），可分離與建立品質穩定的家禽幹細胞株，將可助攻水禽疫苗研究與生產。

    畜試所成功建立番鴨誘導多能性幹細胞株（MD- iPSC），畜試所表示，此細胞株是利用特定的Oct4、Sox2、c-Myc和Klf4轉錄因子轉殖至MD番鴨胎體纖維母細胞，使其產生再程序化而得，透過研究結果顯示，MD-iPSC具有典型的幹細胞特性，包括表現Oct4、Sox2、Nanog等分化多能性基因及形成類胚體。

    畜試所進一步測試MD-iPSC的應用潛力，將水禽小病毒接種於MD-iPSC進行培養，結果顯示MD-iPSC可產製水禽小病毒顆粒，且具有活性，將病毒液去活化後，注射至64週齡的水禽小病毒抗體陰性鵝免疫後14天抗體可達32倍以上，代表MD-iPSC 具有作為水禽疫苗生產平台的潛力。

    畜試所指出，這類幹細胞的應用在國際上已經有先例，包含國外已利用綠頭鴨EB66 幹細胞株作為疫苗與蛋白質生產平台，針對這次成功研發的MD-iPSC，畜試所認為，該幹細胞株未來應用範圍廣泛，可應用於人工生殖、細胞分化、性別調控、動物疫苗研究及轉基因家禽研發外，也可應用於家禽的保種和復育工作。

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