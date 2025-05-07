穆斯林旅宿友善標準 北市府挨批「鬧雙胞」混淆國際遊客

北市府近年積極建置穆斯林友善措施，但台北市議員林亮君指出，觀傳局與產發局商業處推動的「穆斯林友善旅宿」政策名稱相同但標準不一，恐造成國際旅客混淆；圖為蔣萬安參與「2025台北開齋節」與穆斯林友人合影留念。（圖由北市府提供）

2025/05/07 14:18

〔記者劉詠韻／台北報導〕東南亞地理位置上與台灣毗鄰，為吸引更多穆斯林遊客前來觀光，北市府積極建置穆斯林友善措施，近年輔導將近百間旅館及景點獲得穆斯林友善認證。不過台北市議員林亮君指出，同一個市府卻「鬧雙胞」，觀傳局與產發局商業處推動的「穆斯林友善旅宿」政策名稱雖然相同但標準不一，恐造成國際旅客混淆。

林亮君表示，觀傳局與商業處推出的穆斯林友善旅宿同名，並於網上公布友善名單，但內涵與嚴謹度卻大有不同，商業處的認證門檻相較寬鬆，禮拜室、淨身設備、可蘭經、清真認證食品擇一即可，且無時效及具查核制度，儘管參與門檻較低，但部分項目恐不符旅客需求；觀傳局則與民間協會合作，認證項目嚴謹，效期僅1年（特殊條件可2年），雖符合穆斯林旅客需求，但門檻較高。

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林亮君認為，穆斯林友善認證牽涉宗教文化，應建立於更嚴謹的標準上，建議觀傳局統整兩者標章，建立分級制度，明確列出店家提供的友善項目以方便國際旅客清楚辨識，並優先輔導初級業者提升至高標準認證。

「性別友善旅宿政策裡也有相同的問題。」林亮君續指，該政策僅為半成品上路，業者僅自評即可列性別友善旅宿，並未設置是滴檢核、抽查機制，計劃規則不完善且缺乏明確流程與配套，也未擬定協助宣傳計劃，無法提升誘因。

觀傳局長余祥回應，業者自評表經過專家學家的討論，並參考其他縣市政府及平台才做出五大標准的檢核評分表，並對業者進行教育訓練，事後也會派員查核過程，確保旅館維持性別友善的標準。

余祥補充，推動穆斯林友善旅館，是依照專業穆斯林認證單位訂定的標準與制度，對業者進行媒合跟輔導，未來將把穆斯林認證的內容供商業處參考，並與商業處討論是否統一標準，讓民眾在參考標章的時候可以更有依據。

觀傳局表示，通過認證的穆斯林旅館客房備有祈禱毯，滿足穆斯林朝拜需求。（圖由北市觀傳局提供）

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