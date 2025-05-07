新北再添6座第二運動中心 板橋、蘆洲預計明年完工

世界壯年運動會即將在5月17日登場，這次賽會在板橋、中和、蘆洲、三重及新店5座運動中心比賽，目前已完成13個場地總檢查。（記者賴筱桐攝）

2025/05/07 13:04

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府針對人口數達25萬以上的行政區，規劃新建第2座國民運動中心，其中板橋、蘆洲預計2026年完工，三重、新莊已有選址規劃方案，中和、新店正在尋求符合面積和交通條件的合適位置。另外，近年市府也投入經費建置小型健身中心、運動天幕，營造全齡化的運動環境。

體育局長洪玉玲今天在市政會議報告指出，市府投入106億元經費，建設各式運動場館，提供全天候、全齡化的運動環境，新北市運動中心以一場館一特色運動設施為主，自2019年至今，再啟用3座運動中心，至今共有16座，另有2座水上活動中心、13處小型健身中心及42座運動天幕，滿足不同族群和年齡層需求。

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洪玉玲說，蘆洲第二運動中心位於捷運三民高中站旁的湧蓮寺慈善公益大樓，建築面積3280平方公尺，興建地上8層、地下3層建築物，總經費16億396萬元，工程進度約4成，預計明年8月完工，設有托育、托老中心、游泳池、體適能中心、表演廳、圖書館、綜合球場。

此外，板橋第二運動中心設在光復高中，建築面積3280平方公尺，總經費12億6306萬元，目前工程進度26%，預計明年10月完工，將打造自由車訓練室，設有游泳池、體適能中心、桌球撞球區、籃球場、羽球場。

三重第二運動中心將配合果菜市場都更案興建，建築面積3000公尺，將打造擊劍教室，目前辦理規劃設計，空間包含游泳池、體適能中心、桌球室、羽球場、綜合球場、停車場。

新莊第一運動中心基地位置在都市計畫文高一用地，近光華國小，建築面積2800平方公尺，預計興建5到6層建物，交通局共構地下停車場，總經費估計16億元，將打造室內划船訓練中心，目前辦理市地重劃程序。另中和、新店仍在選址評估階段。

新北市長侯友宜表示，運動中心除了是市民運動的空間，同時能支援賽事舉辨，提升台灣國際形象，展現新北運動實力，世界壯年運動會即將在5月17日登場，這次賽會在板橋、中和、蘆洲、三重及新店5座運動中心比賽，目前已完成13個場地總檢查，迎接世界各國好手競技交流。

新北市板橋第二運動中心落腳光復高中，目前正在興建，圖為完工模擬圖。（圖由體育局提供）

蘆洲第二運動中心在捷運三民高中站旁的湧蓮寺慈善公益大樓，圖為完工模擬圖。（圖由體育局提供）

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