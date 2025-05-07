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    中市客委會辦「玩劇親子童樂會」 小朋友包五色水餃獻給媽媽爸爸

    客委會主委江俊龍跟小朋友一起包五色水餃。（記者歐素美攝）

    客委會主委江俊龍跟小朋友一起包五色水餃。（記者歐素美攝）

    2025/05/07 13:54

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市客家事務委員會為推廣客語並歡慶母親節，今天在東勢客家文化園區舉辦「玩劇親子童樂會」，一起聆聽市府客委會出版的客語兒童繪本《吾屋家个味瑞》，並透過生動活潑的故事表演，讓孩子們在歡樂中學習客語。小朋友並現場DIY五色水餃，獻給辛苦的媽媽或爸爸，提前祝福他們母親節快樂，氣氛溫馨。

    「玩劇親子童樂會」在小朋友活潑可愛的舞蹈中揭幕！現場洋溢著濃厚的親子與文化氛圍，孩子們除了聆聽市府客委會出版的客語兒童繪本《吾屋家个味瑞》精采故事外，並現場玩遊戲，說出家裡最想念、最有意義的味道，例如陽春麵、水餃、東勢的豆干絲或傳統客家醃製食品等，大家分享討論地非常熱烈，小朋友客語講得非常好，連客委會製作的客家童謠，小朋友也朗朗上口。

    小朋友們並化身小主廚，親手包出滿滿心意的五色水餃，獻給辛苦的媽媽或爸爸，感謝他們平日的辛勞，場面溫馨感人。市府客委會主委江俊龍並現場調查，小朋友有沒有幫媽媽洗碗做家事，結果90%的小朋友都舉手表示有幫忙，主委並特別送給每位小朋友菜瓜布，希望他們再接再厲。

    江俊龍表示，客委會利用母親節前夕在東勢客家文化園區舉辦非常溫馨的活動，提前慶祝母親節，並親子體驗DIY包五行水餃，有5種顏色，象徵營養均衡、多彩多姿、色彩繽紛，希望透過這樣有意義的活動，親子一起體驗，並呈現給媽媽們，祝他們母親節快樂。

    市府客委會表示，《吾屋家个味瑞》意思是「我家的味道」，藉由邀請在地國小及幼兒園的小朋友參與包水餃，讓孩子們感受家的味道，同時透過獻水餃的活動，讓孩子們學習表達心中的感恩與愛，並藉由寓教於樂的活動方式，認識客家語言與文化，孕育下一世代的客語傳承。

    小朋友將包好煮好的五色水餃廚給辛苦的媽媽或爸爸們，祝他們母親節快樂。 （記者歐素美攝）

    小朋友將包好煮好的五色水餃廚給辛苦的媽媽或爸爸們，祝他們母親節快樂。 （記者歐素美攝）

    小朋友認真的包五色水餃，以獻給辛苦的媽媽，祝媽媽母親節快樂。（記者歐素美攝）

    小朋友認真的包五色水餃，以獻給辛苦的媽媽，祝媽媽母親節快樂。（記者歐素美攝）

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