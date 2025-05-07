力爭南星24小時國際機場 陳其邁：未來1奈米廠可能落腳南部

高雄小港國際機場有宵禁及噪音問題，陳其邁爭取在南星計畫區外海，填海造陸打造24小時新機場。（記者李惠洲攝）

2025/05/07 13:14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁爭取在南星計畫區外海填海造陸1000公頃，打造新機場，除了因小港機場有宵禁及噪音問題，他今天（7日）在議會透露，原因之一，是高雄有5座半導體廠，周邊還有很多設備、材料等供應鏈廠商，未來「1奈米廠」還可能落腳南部，向中央喊話，新建可24小時起降的國際機場規劃須更前瞻，以南部未來發展預作設想。

依高市府初步規劃，希望把南星計畫擴大，新國際機場預計設在高屏溪出海口外海、靠近林園的位置，面積約1000到1100公頃，同時未來不排除連通高捷小港林園線。

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高雄市議員陳善慧今日在議會質詢時說，小港機場有宵禁限制，高雄應打造一座24小時國際機場，解決噪音問題並提升運能；短期內，小港機場可爭取第五航權，吸引外籍航空停靠高雄轉機，開闢洲際航線。

陳其邁認為，5年前若講高雄24小時國際機場議題，時間太早，但近年南部與高雄變化很快，南科現在產值已超過竹科，高雄更有5座半導體廠，周遭有很多設備、材料等供應鏈廠商，屏東也將建設科學園區，「未來1奈米廠還可能落腳南部，整體而言南部產業發展非常快」！

陳其邁說，小港機場最大困境是噪音問題，旗津與小港居民接受度低，因應台灣未來的航空貨運及南部未來發展，在南星計畫區外海填海造陸1000公頃，興建24小時新機場，可避免噪音問題，搭配興建捷運路網，未來可滿足航空貨運與產業需求，目標打造為東南亞廉價航空總部與貨運樞紐。

他也提到，航空貨運需求隨網購興起激增，桃園機場周邊腹地幾近飽和，風險也需分散，高雄是最好選擇，他認為新機場選址，需避開小港、岡山、台南機場空域，避免飛航干擾。

不過，蓋新機場最快也要10至15年，對於這段過渡期，陳其邁指小港機場可持續爭取廉價航空、第五航權洲際航班，加強高雄與東南亞城市連結。

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