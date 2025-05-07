澎湖陸續發現鯨豚陳屍 腐爛發臭不處理惹民怨

西嶼竹灣沙灘，發現死亡多時海豚陳屍。（民眾提供）

2025/05/07 13:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕繼西嶼小門鯨魚洞發現海豚陳屍後，竹灣後灣沙灘同樣發現1尾海豚陳屍多時，都已腐爛發臭，由於已無取樣價值，只能任由其現地腐爛，因鯨魚洞是澎湖著名的觀光景點，發出陣陣臭味，讓鄰近居民及觀光客都掩鼻而過，引發不少民怨，呼籲相關單位盡速處理。

西嶼小門鯨魚洞雖因海蝕成形，但澎湖民間傳言是鯨魚擱淺受困所致，所以外型像巨鯨。日前出現復刻版本，1隻海豚擱淺洞穴下方，已死亡多時，由於岩石林立崎嶇，人力搬運困難，又無法就地進行掩埋，因此只能任由其腐爛發臭。

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鯨魚洞位於澎湖縣西嶼鄉北端的小門嶼上，島上遍佈奇形怪狀的玄武岩，黑色岩石間有一個海蝕形成的大岩洞，因形似鯨魚而得名；鯨魚洞高約7.8公尺，洞內較為寒冷陰森，但若在退潮時在此聽潮音，更能體驗鯨魚洞外的驚滔駭浪。鯨魚洞原為一玄武岩的海崖，經過海蝕作用將玄武岩不斷的侵蝕，最後貫穿成一個海蝕門，是地理學上相當特別的地形，成為民眾來到澎湖必遊的景點之一。

雖然鯨魚洞科學上說法，是由海潮侵蝕而成，但澎湖民間相傳是鯨魚擱淺受困而成形更為吸引人，而日前發現死亡多時海豚陳屍洞穴下方，更猶如民間傳說的翻版。繼西嶼鯨魚洞發現死亡海豚後，同樣西嶼又見死海豚，在竹灣後灣沙灘岸邊，有民眾撿拾螺貝看到，同樣也已死亡多時，腐爛不成形。

西嶼小門鯨魚洞海豚陳屍發臭，引發民眾及遊客怨言。（民眾提供）

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