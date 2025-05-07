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    白沙屯媽走哪條？中午田中停駕 頭旗又被海放1755公尺

    白沙屯媽祖鑾轎昨天突然拐進南投名間，創下進香200年來第一次進入該地紀錄，今天回到彰化縣，第一站停駕達德商工。（圖擷取白沙屯媽網路直播）

    白沙屯媽祖鑾轎昨天突然拐進南投名間，創下進香200年來第一次進入該地紀錄，今天回到彰化縣，第一站停駕達德商工。（圖擷取白沙屯媽網路直播）

    2025/05/07 12:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕白沙屯媽祖進香已進入第6天，今天（7日）上午從南投名間回到彰化田中鎮，接近中午在田中鎮公所前停駕「充電」休息，預計下午2點半再起駕北返。至於下一站要去哪？網路直播聊天室已經熱議，各地信眾紛紛敲碗「媽祖來我家」，從田中可能走進哪個鄉鎮，引發粉絲激辯。

    而今天最吸睛的，還是頭旗車再度走自己的路，一路被媽祖鑾轎海放，中午時刻，雙方相距1755公尺。網友笑稱，「頭旗又被放生了」、「頭旗在社頭孤單等媽祖」、「今年的路線真是飄到不行！」

    上午鑾轎先後停駕德達商工、田中高中、田中鎮公所，田中鎮地理位置鄰近北斗、社頭、田尾等地，接下來到底往哪走，支持者各自喊聲。社頭派網友搶喊「頭旗快到社頭了」，北斗派則勸「拜託不要右轉，走我們這邊比較熱鬧啦」。

    中午時分，頭旗已經走到田中與社頭交界的高鐵彰化站一帶，和鑾轎方向、休息點都不一樣，路線再次脫鉤。也有信眾安慰說，「頭旗別怕，條條大路通媽祖」。

    不過根據信眾觀察，已有不少香燈腳提早往省道台1線中山路方向移動，推測接下來媽祖可能會經社頭一路往員林、大村、花壇，最終回到彰化市。尤其這兩天頭旗連續被海放，不少人猜測媽祖應會疼惜頭旗，接下來同步前進的機率較高。

    但也不能小看媽祖的驚喜路線。昨天鑾轎突然拐進南投名間，創下進香200年來第一次進入該地紀錄，今天雖然回到彰化，仍一路走訪學校、機關團體，路線仍充滿變數。即便接下來走山線，也可能挑戰山腳路、東彰路或中山路，每一段都是驚喜，讓信眾又期待又緊張。

    白沙屯媽祖今天從南投回到彰化縣，讓彰化信眾又驚又喜，沿途都有大批信眾追隨鑾轎。（圖擷取白沙屯媽祖直播）

    白沙屯媽祖今天從南投回到彰化縣，讓彰化信眾又驚又喜，沿途都有大批信眾追隨鑾轎。（圖擷取白沙屯媽祖直播）

    今天中午，頭旗與白沙屯媽路線不同，相隔了1755公尺，網友笑稱頭旗又被海放了。（圖擷取白沙屯媽GPS）

    今天中午，頭旗與白沙屯媽路線不同，相隔了1755公尺，網友笑稱頭旗又被海放了。（圖擷取白沙屯媽GPS）

    各地信眾紛紛敲碗「媽祖來我家」，今天下午2點30分後，從田中可能走進哪個鄉鎮，引起討論。（圖擷取白沙屯媽GPS）

    各地信眾紛紛敲碗「媽祖來我家」，今天下午2點30分後，從田中可能走進哪個鄉鎮，引起討論。（圖擷取白沙屯媽GPS）

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