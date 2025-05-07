竹市建華國中新制服出爐 打破「男藍女紅」性別刻板印象

新竹市建華國中今年推出新制服，打破「男藍女紅」性別刻板印象。（照片由學校提供）

2025/05/07 13:08

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市建華國中今年全新制服改版大公開！打破「男藍女紅」刻板印象，運動服以藍色系為主，運動服外套也設計立領及帽子，材質以吸汗及防風為主，制服襯衫也強調舒適性，將適用今年國一新生，校長蔡之浩說，這是學校籌辦1年多的制服全新改版，除保有原來的設計元素，也融入性平議題，新制服一推出頗受家長喜愛，就連九年級學生也說想換穿新制服。

蔡之浩說，新制服及運動服適用於國一新生，若在校舊生想更換也可以，學校沒有強迫性，會以3年時間進行自然替換，襯衫制服雖以白色為主，但呈現舒適感，運動服則統一以藍色系為主，尤其是運動外套，材質防風防水、有帽子、立領硬挺，也能抵抗新竹的強勁風勢。

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而新版制服運動服是由建華美術班畢業的專業服務裝設師及學校pro美術老師經多次討論定案的，且將性平議題也融入服儀委員會中討論，以沉穩、質樸、實穿為主，並打破「男藍女紅」的性別顏色刻板印象，制服、運動服、冬夏季長短袖、裙子褲子的顏色都經過討論。

此外，在季節交替時，學生如因體感溫度不同而混搭穿著時，整體的視覺感也不會很混亂，且具有沉穩的色調。而新版制服與運動服一推出，就受到家長肯定，有家長提到可以不用辛苦刷白褲子、白外套了。且新制服不只「好看」，也兼顧材質、防風防細雨的設計，尤其帽子立領能擋住新竹的冷風細雨，顏色搭配沉穩而協調，可讓孩子穿得自在、有精神。

蔡之浩提到，這次的制服、運動服改版雖以114學年度的新生為主，但舊生若喜歡也可透過班級訂購，期新版制服運動服陪伴學生在學習之路更有自信與精神。

新竹市建華國中新版制服出爐，材質舒服且有防風防細雨功能，頗受學生喜愛。（照片由學校提供）

新竹市建華國中推出新制服，頗受學生喜愛，就連九年級學生也說想換穿新制服。（照片由學校提供）

新竹市建華國中推出新制服，材質舒服且有防風防細雨功能。（照片由學校提供）

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