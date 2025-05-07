為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台灣米其林+3！新增新北市、新竹縣、新竹市 評比擴至7縣市

    《台灣米其林指南2025》7日宣布新增納入新北市、新竹縣市3城市。圖為《台灣米其林指南2024》一星獲獎者。（資料照，記者羅沛德攝）

    《台灣米其林指南2025》7日宣布新增納入新北市、新竹縣市3城市。圖為《台灣米其林指南2024》一星獲獎者。（資料照，記者羅沛德攝）

    2025/05/07 12:19

    〔記者蔡昀容／台北報導〕《台灣米其林指南2025》今（7日）公布，新增3城市納入指南評鑑，分別是新北市、新竹縣、新竹市，連同既有的台北市、台中市、台南市、高雄市，總共有7縣市納入評鑑範圍。交通部觀光署表示，顯示台灣各地獨特餐飲文化及發展潛力獲得高度認可。

    觀光署啟動台灣美食國際品牌化「10年計畫」，自2019年3月首版《米其林指南》在台發布後，台北市成為台灣首座被列入評鑑城市；隨後，台中市、台南市與高雄市3座城市也陸續加入。

    這次新增的3城市，都有其特有的飲食文化，從廟口小吃到創新料理，從漁村風味到山間特產，從經典家常菜到高端商務料理，無論是庶民美味或精緻盛宴，皆充分展現台灣四季食材的豐富鮮味。這3座城市的美食，融合不同文化精髓，也保留世代相傳飲食傳統，向世界展示台灣獨特美食魅力。

    交通部觀光署表示，這不僅是對台灣各地獨特餐飲文化及發展潛力的高度認可，亦彰顯政府有計畫的階段性推動成果，最終獲得米其林專業評審的肯定。

    觀光署署長周永暉表示，台灣在疫情之後，加速新城市美食品牌化，今天3座新城市的公布，使得《台灣米其林指南》美食版圖再度擴展，不僅展現不同城市的活力與在地美食文化縮影，也是對台灣各地美食多元風味和特色給予高度肯定，並為台灣餐飲及旅遊業帶來新機會，相信納入評鑑範圍的7座城市，將如同「LUCKY 7」為台灣美食文化和觀光產業帶來新能量，並更進一步鞏固台灣作為全球美食與最佳旅遊目的地的地位。

    為順應在地化及響應全球永續觀光發展趨勢，交通部觀光署透過「台灣觀光100亮點」計畫，期待國際旅客品味各地美食同時，能挑選喜歡的旅遊主題，在台灣找到屬於自己的「台灣百味（WAY）心體驗」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播