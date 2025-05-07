台灣米其林+3！新增新北市、新竹縣、新竹市 評比擴至7縣市

《台灣米其林指南2025》7日宣布新增納入新北市、新竹縣市3城市。圖為《台灣米其林指南2024》一星獲獎者。（資料照，記者羅沛德攝）

2025/05/07 12:19

〔記者蔡昀容／台北報導〕《台灣米其林指南2025》今（7日）公布，新增3城市納入指南評鑑，分別是新北市、新竹縣、新竹市，連同既有的台北市、台中市、台南市、高雄市，總共有7縣市納入評鑑範圍。交通部觀光署表示，顯示台灣各地獨特餐飲文化及發展潛力獲得高度認可。

觀光署啟動台灣美食國際品牌化「10年計畫」，自2019年3月首版《米其林指南》在台發布後，台北市成為台灣首座被列入評鑑城市；隨後，台中市、台南市與高雄市3座城市也陸續加入。

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這次新增的3城市，都有其特有的飲食文化，從廟口小吃到創新料理，從漁村風味到山間特產，從經典家常菜到高端商務料理，無論是庶民美味或精緻盛宴，皆充分展現台灣四季食材的豐富鮮味。這3座城市的美食，融合不同文化精髓，也保留世代相傳飲食傳統，向世界展示台灣獨特美食魅力。

交通部觀光署表示，這不僅是對台灣各地獨特餐飲文化及發展潛力的高度認可，亦彰顯政府有計畫的階段性推動成果，最終獲得米其林專業評審的肯定。

觀光署署長周永暉表示，台灣在疫情之後，加速新城市美食品牌化，今天3座新城市的公布，使得《台灣米其林指南》美食版圖再度擴展，不僅展現不同城市的活力與在地美食文化縮影，也是對台灣各地美食多元風味和特色給予高度肯定，並為台灣餐飲及旅遊業帶來新機會，相信納入評鑑範圍的7座城市，將如同「LUCKY 7」為台灣美食文化和觀光產業帶來新能量，並更進一步鞏固台灣作為全球美食與最佳旅遊目的地的地位。

為順應在地化及響應全球永續觀光發展趨勢，交通部觀光署透過「台灣觀光100亮點」計畫，期待國際旅客品味各地美食同時，能挑選喜歡的旅遊主題，在台灣找到屬於自己的「台灣百味（WAY）心體驗」。

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