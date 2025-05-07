高雄洲仔濕地水雉復育有成 育雛「父代母職」

洲仔濕地的水雉，已悄悄換上金黃繁殖羽。（高雄市工務局提供）

2025/05/07 13:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄左營洲仔濕地水雉復育有成，正逢4月至9月的繁殖期，水雉育雛身影曝光，育雛方式更是特別，由雄鳥負責孵蛋與照顧雛鳥，是自然界少見的「父代母職」。

水雉在高雄一度消失，原本是一片菱角田的左營洲仔濕地，2002年由台灣濕地保護聯盟、高雄市野鳥學會、文化愛河協會、高雄市綠色協會與柴山會等團體倡議，結合「水雉返鄉」計畫，規劃為洲仔濕地公園，後由濕盟無償認養管理至今，成為台灣首座都會荒野型的濕地公園。

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根據濕盟的生態調查，洲仔濕地鳥類約有64種，昆蟲類高達87種，指標性瀕危物種水雉復育成功後，每年穩定維持在10餘隻的族群量，讓洲仔濕地成為親子容易親近、觀察水雉生態的場域。

高雄市工務局長楊欽富指出，洲仔濕地是都市珍貴的濕地保育據點，也是第二級珍貴稀有保育鳥類「水雉」穩定繁殖的重要棲地。水雉繁殖期為每年4至9月，此刻已換上金黃褐白羽色和長長尾羽，不僅姿態翩翩，更有少見的「雄鳥育雛」行為，展現出自然界不分性別的溫柔守護，與母親節的照顧精神不謀而合。

工務局公園處強調，水雉已悄悄換上金黃繁殖羽，優雅長尾隨風搖曳，踏著水面輕盈舞步，被譽為「凌波仙子」、「菱角鳥」，育雛方式更是特別，由雄鳥負責孵蛋與照顧雛鳥，是自然界少見的「父代母職」，成為母親節前夕最感人的生態象徵。

洲仔濕地解說中心周邊於星期二至日開放，無需預約就可以進入，主要為遊客諮詢，種子牆展示與影片欣賞；限制開放區域（環境教育區）於星期二至五開放，需2週前預約，由導覽人員帶領一同進出，每月前三週星期日，一般遊客無需預約即可進入參觀，星期六不開放一般遊客及團體預約參觀，保留給予生物棲息與覓食的時間及空間，減少人為活動的干擾。

洲仔濕地是台灣首座都會荒野型的濕地公園。（高雄市工務局提供）

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