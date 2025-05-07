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    國道客運北宜運量恢復疫情前9成 中央補助業者添購20輛新車

    全台國道客運路線經營不易，僅台北往返宜蘭路線相對穩定，歷經疫情載客量銳減後，在中央與地方努力下，北宜運量陸續恢復至疫情前9成，首都客運業者突圍困境今年斥資1.4億元優化設備換新車。（記者王峻祺攝）

    全台國道客運路線經營不易，僅台北往返宜蘭路線相對穩定，歷經疫情載客量銳減後，在中央與地方努力下，北宜運量陸續恢復至疫情前9成，首都客運業者突圍困境今年斥資1.4億元優化設備換新車。（記者王峻祺攝）

    2025/05/07 13:20

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕全台國道客運路線經營不易，僅台北往返宜蘭路線相對穩定，歷經疫情載客量銳減後，在中央與地方努力下，北宜運量陸續恢復至疫情前9成，有業者突圍困境斥資1.4億元優化設備，獲交通部補助2千多萬元添購20輛全新高速巴士，預計8日投入營運，找回流失客源。

    北宜線雖被視為國道客運中的黃金路線，但也深受疫情影響，面臨經營寒冬，不過在交通部和宜蘭縣政府合作推動的TPASS公共運輸定期票助攻下，如今載客數逐漸回升，首都客運業者今年還引進20輛歐系六期環保車輛，提升乘坐品質，其中4輛為無障礙大復康巴士。

    首都今天在宜蘭運動公園舉行北宜客運新車發表會，現場展示多輛新車，新的車側行車資訊顯示系統，方便旅客清楚辨識路線資訊，人體工學座椅也更符合乘車舒適度，加上防偏移警示、環景監視系統等，增加行車安全保障。

    首都客運董事長李博文說，首都深耕地方18年，感謝交通部提供車輛汰舊換新補助，並持續優化國道客運經營環境，優先通行措施也讓選擇大眾運輸旅客免於塞車之苦，至少比一般自駕快30分鐘以上，並謝謝宜蘭縣府提供良好轉運站設施，首都也全數進用宜蘭人，回饋地方鄉親。

    交通部公路局台北區監理所長黃鈴婷說，針對首都20輛新車，公路局補助不多，約2千餘萬元，但感謝業者的熱心及優化決心，願意投入上億資金汰換新車，提供更優質的乘車及無障礙體驗，加上良好的營運管理，堪稱客運界模範生。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛說，去年一整年也搭乘北宜國道客運通勤，除優先通行措施方便外，TPASS方案也深受歡迎，讓民眾不管是工作、讀書或旅遊均享有更便利及優惠的服務，未來縣府會持續推動相關措施，提供舒適安全的車輛與行車路線。

    首都業者針對北宜線投入120輛巴士，其中13輛為無障礙大復康巴士，司機員計170人，分別輪班行駛礁溪、宜蘭及羅東轉運站往返市府轉運站等3條國道路線；無障礙復康巴士平均每天每路線也有往返共6班次。

    首都客運業者引進4輛全新無障礙大復康巴士投入北宜線營運。（記者王峻祺攝）

    首都客運業者引進4輛全新無障礙大復康巴士投入北宜線營運。（記者王峻祺攝）

    首都客運業者今年斥資1.4億元，引進20輛歐系六期環保車輛提升乘座品質，其中4輛為無障礙大復康巴士，今天舉行新車發表會。 （記者王峻祺攝）

    首都客運業者今年斥資1.4億元，引進20輛歐系六期環保車輛提升乘座品質，其中4輛為無障礙大復康巴士，今天舉行新車發表會。 （記者王峻祺攝）

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