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    首頁　>　生活

    白沙屯媽祖駐駕受天宮 陳翰立：名間人福氣要珍惜

    白沙屯媽祖在南投縣名間鄉受天宮駐駕一晚，7日清晨6點起駕，廟埕萬人空巷，場面盛大。（圖擷取自白沙屯媽祖網路直播電視台）

    白沙屯媽祖在南投縣名間鄉受天宮駐駕一晚，7日清晨6點起駕，廟埕萬人空巷，場面盛大。（圖擷取自白沙屯媽祖網路直播電視台）

    2025/05/07 12:20

    〔記者張協昇／南投報導〕白沙屯媽祖200年進香史上，首度來到南投縣，並到有茶鄉之稱的南投縣名間鄉受天宮駐駕一晚，讓名間人感受到從未有過的迎媽祖盛況。對此，名間鄉長陳翰立表示，這代表媽祖愛護名間這個地方，是名間人的福氣，大家更要好好珍惜。

    陳翰立表示，此次白沙屯媽祖來到名間鄉，他估計約湧入2、30萬人潮，市區包括員集路、南雲路等幾條道路可謂萬人空巷、好不熱鬧，難能可貴的是名間人很團結也很有人情味，民眾、商家自動自發供應「香燈腳」茶飲、點心及便當，許多茶場也挪出空間讓大家休息，更令他佩服及感動是那麼多信眾，大家都沒有亂丟垃圾，看不到有辦過大型廟會活動後的髒亂景象，這應該是媽祖信仰的力量。

    陳翰立指出，名間是國內最大茶產地，此次白沙屯媽祖選擇駐駕受天宮一晚，且捨平緩馬路不走，帶領信眾走在周遭都是茶園的山區道路，相信會帶給「香燈腳」們和以往不同的感受，這也代表媽祖愛護名間這個地方，是名間人福氣，大家更應好好愛護、珍惜這塊土地。

    名間鄉長陳翰立（跪拜者左）脆地雙手合十，迎接白沙屯媽祖鑾轎進入名間鄉。（陳翰立提供）

    名間鄉長陳翰立（跪拜者左）脆地雙手合十，迎接白沙屯媽祖鑾轎進入名間鄉。（陳翰立提供）

    白沙屯媽祖在名間鄉松柏嶺受天宮駐駕一晚後，7日清晨6點起駕。（圖由陳翰立提供）

    白沙屯媽祖在名間鄉松柏嶺受天宮駐駕一晚後，7日清晨6點起駕。（圖由陳翰立提供）

    白沙屯媽祖取道南投縣名間鄉回鑾，湧入大批人潮，將員集路擠得水洩不通。（資料照）

    白沙屯媽祖取道南投縣名間鄉回鑾，湧入大批人潮，將員集路擠得水洩不通。（資料照）

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