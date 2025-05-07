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    竹北豆子埔溪三座重要橋樑修繕完工 提升通行安全也更美了

    位於竹北高中後方的跨豆子埔溪義崙橋，原本褪色鏽蝕的朱紅橋體，已完成修復並重新上色。（記者廖雪茹攝）

    位於竹北高中後方的跨豆子埔溪義崙橋，原本褪色鏽蝕的朱紅橋體，已完成修復並重新上色。（記者廖雪茹攝）

    2025/05/07 13:10

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市豆子埔溪素有「竹北的母親之河」美名，但流經市區的重要橋樑包括博愛橋、義崙橋、新寮橋，長年使用下已有褪色、鏽蝕或人行道破損等問題，市公所編列近800萬元優化整建，近日完工，不僅提升民眾的通行安全，亮麗外觀也兼具了城市美學。

    市長鄭朝方表示，這次改善豆子埔溪沿線的重要橋樑，其中位於博愛橋旁的福竹街，辦理河道側邊人行步道延伸與翻修工程，將步道由原本130.5公尺延長至177.5公尺，並增設一座無障礙斜坡道，同步完成1162平方公尺的道路刨鋪，並於涵洞兩側新設綠底標線人行道，讓整體步行動線更加安全、順暢，也改善了臨豆子埔溪的人行空間景觀。

    沿溪而下，在竹北高中後方的義崙橋則完成橋體粉刷作業。該處為西區居民熱門的休憩與運動路線，特別在傍晚時分，常見民眾從社崙橋進出義崙橋，圍繞溪畔散步或慢跑。原本褪色鏽蝕的朱紅橋體，已全數修復並重新上色，塑造親水的城市氛圍。

    鄭朝方說，豆子埔溪下游處還有一座新寮橋，是公所辦理西區文化活動，如戲劇行旅的明華園演出、陌上花開等的節點，也是重要門面。該橋原為木質欄杆，因長年日曬雨淋出現欄杆斷裂與褪色，已影響整體安全與景觀。此次工程以不鏽鋼材質替代原木，提升民眾使用的安全性。

    他相信透過小規模但持續的基礎建設，以及細節修繕，是讓美化市容的重要步驟，日常積累將一點一滴實現城市美學。

    新寮橋原為木質欄杆，因長年日曬雨淋出現欄杆斷裂與褪色，這次工程以不鏽鋼材質替代原木，同步改善人行環境，提升民眾使用的安全性。（記者廖雪茹攝）

    新寮橋原為木質欄杆，因長年日曬雨淋出現欄杆斷裂與褪色，這次工程以不鏽鋼材質替代原木，同步改善人行環境，提升民眾使用的安全性。（記者廖雪茹攝）

    竹北市公所投入800萬元改善豆子埔溪沿線的重要橋樑，其中位於博愛橋旁的福竹街，完成河道側邊人行步道延伸與翻修工程。（記者廖雪茹攝）

    竹北市公所投入800萬元改善豆子埔溪沿線的重要橋樑，其中位於博愛橋旁的福竹街，完成河道側邊人行步道延伸與翻修工程。（記者廖雪茹攝）

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