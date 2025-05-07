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    3校弦樂交流 音樂三劍客譜優美樂章

    新營國小與來自新北市的忠義、集美國小舉行弦樂交流音樂會，「音樂三劍客」透過演出與觀摩，拓展視野並提升演奏實力。 （新營國小提供）

    新營國小與來自新北市的忠義、集美國小舉行弦樂交流音樂會，「音樂三劍客」透過演出與觀摩，拓展視野並提升演奏實力。 （新營國小提供）

    2025/05/07 11:50

    〔記者王涵平／台南報導〕新營國小與來自新北市的忠義、集美國小舉行弦樂交流音樂會，「音樂三劍客」透過演出與觀摩，拓展視野並提升演奏實力。

    新營國小校長曹欽瑋表示，新營國小弦樂團自2016年10月成立，由藝享愛樂師資團隊指導，112學年度榮獲台南市音樂比賽「特優第一名」，113年度更在市賽及全國賽連續奪得特優佳績，也積極參與公益與社區演出，曾於故宮博物院及台南美術館快閃演出。

    集美國小弦樂團前身為小提琴才藝班，2016年成立，由蔡昌宏總監率領專業師資，林靜萱老師擔任行政老師，目前團員達150人，分A、B、C團及儲備團。忠義國小弦樂團成立於2007年，由藝享愛樂蔡昌宏團長與指揮劉嘉倫老師領軍，從最初11人發展為超過120人的規模。兩校除多項參賽獲獎，國內外演出經驗豐富。

    曹欽瑋指出，以「音樂三劍客」為題的三校交流音樂會，不僅是孩子們舞台成果的展現，更是一場橫跨城市的藝術對話。透過音樂，3校師生凝聚情感、相互學習，在和聲與旋律中交織出跨越地域的友誼。

    新營國小與來自新北市的忠義、集美國小舉行弦樂交流音樂會，「音樂三劍客」透過演出與觀摩，拓展視野並提升演奏實力。 （新營國小提供）

    新營國小與來自新北市的忠義、集美國小舉行弦樂交流音樂會，「音樂三劍客」透過演出與觀摩，拓展視野並提升演奏實力。 （新營國小提供）

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