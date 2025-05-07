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    力拚豬瘟非疫區 新北雙溪三代養豬戶檢測全合格

    動保處介紹，以前雙溪飼養200隻以上養豬場曾達10多戶，不過後續因為環保及防疫等因素陸續離牧，林立中仍堅持在產業內努力，2021年也被選定為豬瘟疫哨兵豬場。（圖由新北市動保處提供）

    動保處介紹，以前雙溪飼養200隻以上養豬場曾達10多戶，不過後續因為環保及防疫等因素陸續離牧，林立中仍堅持在產業內努力，2021年也被選定為豬瘟疫哨兵豬場。（圖由新北市動保處提供）

    2025/05/07 13:21

    〔記者黃子暘／新北報導〕我國正在力拚成為傳統豬瘟非疫區，新北市動物保護防疫處長楊淑方指出，雙溪區林立中畜牧場成立50年，已交由第3代經營，日前動保處前往進行例行疫情訪視，各項消毒防疫措施完全符合規定，口蹄疫等各項血清學監測的全部合格輝煌紀錄，有助於我國申請為豬瘟非疫區，值得鼓勵。

    動保處介紹，以前雙溪飼養200隻以上養豬場曾達10多戶，不過後續因為環保及防疫等因素陸續離牧，林立中仍堅持在產業內努力，2021年也被選定為豬瘟疫哨兵豬場，至今檢測抗體皆零檢出；畜牧場第二代飼主林立中70多歲，身體依然硬朗，現仍常到豬場工作，談起養豬時自豪表示，50年前畜牧場就採用成本較高的飼料養豬，阻遏非洲豬瘟、口蹄疫等重大疫病的傳播，並減少異味及死亡率。

    動保處說，2023年7月起，我國進行豬瘟拔針作業，新北市動保處加強全市養豬場訪視、口蹄疫與豬瘟血清監測，至今年4月底己檢測360件皆符合規定，並也輔導豬場落實生物安全防護措施，督導廚餘養豬場須嚴格落實高溫蒸煮達90度且達1小時以上殺滅病毒。

    動保處指出，自2021年10月起，國內飼養豬隻頭數低於199頭以下者依規定不得使用廚餘餵養，經查獲屬實將依「動物傳染病防治條例」第43條第8款規定及「飼料管理法」第29條第2款規定，合併最高可處400萬元罰鍰，盼能在今年申請為豬瘟非疫區，呼籲豬農勿購買來路不明仔豬，豬場需保持通風及適當保溫，出入口設置消毒踏槽，人員進入不同畜牧場時應更換工作衣鞋，並要主動觀察場內動物健康情形，如有異常應立即通報特約獸醫師檢查處置。

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