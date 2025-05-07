趁「樋口飯糰」公休突襲查電線！女房東嗆：等我被燒死記得上香

高雄青海路飯糰店女房東，昨日為了查電表一事，再與房客日籍夫妻爆發衝突，警方到場排解。（民眾提供）

2025/05/07 13:04

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市鼓山區青海路由日籍樋口夫妻開設的「樋口飯糰」，上月與邵姓房東（59歲）為了騎樓擺放物品一事發生衝突，進而引發砸物、漲房租等糾紛，女房東6日帶2人趁店家公休前往檢查電表，再度引發日籍夫妻不滿報案，後經警方排解才將房東勸離。女房東事後受訪竟嗆說，等到萬一她被燒死，記得來上三炷香。

綜合媒體報導，邵姓女東房昨日上午11點多，在飯糰店公休時，帶了2名疑似水電技師的人員，欲檢查1樓飯糰店的電線、電壓等，與日籍夫妻發生口角衝突，儘管日籍夫妻稱已經檢查過，但房東執意夫妻拿出證明，怒嗆「如果發生火災，大家都不要死在這裡，燒死了你也有一份。」當今日女房東受訪時被問及「如果發生火災，大家都不要死在這裡，燒死了你也有一份。」這件事情，女房東表示，等到她被燒死時，記得來向她上三炷香。

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昨日警方獲報後立即派員處理，警方到達時，樋口太太張姓房客（62歲）指，房東稱他們的冰箱電壓太高，沒有告知下，帶2名朋友稱要檢查電壓，還擅自把他們放在走道的水搬移；女房東則稱是帶2名技師來檢查店面電線、電壓，不滿日籍夫妻稱已自行檢查過，要求拿出證明，並稱萬一店線走火誰要負責，雙方為此爭吵不休，警方則於現場告知房東應循正常管道處理。

鼓山分局龍華所指出，警方獲報後立即派員到場處理，現場雙方均已無肢體衝突，經查為邵姓房東稱欲檢查店面電線、電壓等原因與張姓房客發生爭執，現場未有不法，雙方亦無提出告訴，警方到場協助排解糾紛後邵女自行離去。

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