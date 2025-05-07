澎湖風櫃國小感恩辦桌 小朋友下廚

小朋友們展現廚藝，感謝母親及家人。（風櫃國小提供）

2025/05/07 12:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕母親節將屆！風櫃國小在校內舉辦別開生面的「小小辦桌師」活動，由學生親手下廚，製作簡單菜餚與飲品，邀請家長與親人們回到校園內共襄盛舉，一起品嚐孩子們滿滿心意的感恩饗宴，小朋友們並大聲說出對於母親及家人的感恩。

這場活動不僅讓孩子們動手體驗料理的樂趣，更是透過實際行動，向平日辛勞照顧他們的家庭成員表達感謝。從構思菜單、備料到端上桌，每一道菜餚與飲品皆由孩子們親自準備，雖然稱不上大廚手藝，但其中蘊含的真摯情感，讓在場來賓們感動不已。

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校長林妍伶表示，在現今重視情緒教育的時代，風櫃國小透過這樣的節慶活動，讓孩子們在實際行動中學習表達愛與感恩，強化自我情緒的覺察與對他人情感的連結。同時，老師們也精心設計了「親子默契大考驗」節目，讓現場笑聲不斷，也讓親子與家人之間在歡樂互動中更加親近，留下難忘回憶。

同時，透過這樣的辦桌形式與節目安排，不僅提升了孩子們的生活技能與團隊合作能力，更促進親師生之間的交流與情感連結，讓校園充滿溫暖與愛。活動最後，全體學生為家中重要的大人們獻上親手寫的卡片與手作小禮物，為這場感恩饗宴劃下溫馨句點。風櫃國小感謝每位家長與家庭成員的參與及支持，並向所有在孩子成長路上默默付出的家人們獻上最深的敬意與祝福。

愛要大聲說，風櫃國小親子感恩辦桌活動，讓小朋友們說出對家人感恩。（風櫃國小提供）

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