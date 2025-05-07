台電大甲溪光明計畫評估擴大規模 引環團、地方憂慮

台電大甲溪光明計劃，將利用德基水庫與谷關水庫水位落差發電。（圖由古秀英提供）

2025/05/07 13:29

〔記者歐素美／台中報導〕台電推動「大甲溪光明計畫」，利用德基及谷關水庫水位落差，設置抽蓄水力發電機組，環保團體質疑有環評委員竟建議大甲溪光明電廠擴大規模；台中市議員古秀英表示，該計畫恐影響台灣黑熊等野生動植物生態，更影響部落族人生活，要求相關資訊一定要公開；台電指出，該計畫不建大壩，對環境影響較小，台電也提出環境友善規劃。

反雪谷纜車環保團體成員發文指出，台電重啟「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」，要打造全台第3座大型儲能設施。環評時有委員考量場址條件難得，且未來儲能需求大增，建議評估擴大開發規模的可行性；台電內部指出，過往電廠開發在環評會上常被要求限縮，這次建議擴大很少見。

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環團指出，該計畫鄰近台灣黑熊活動熱區，將在德基水庫、谷關水庫之間打通10.7公里的頭水隧道，涉及地質敏感區與開發面積大，須進入審查較嚴格的二階環評；而且進出水口、地下廠房、土石堆置場等建設，都有可能衝擊保育類及珍稀動植物。

環團成員表示，台電自1997年規劃大甲溪光明計畫，後因開發成本不符效益而喊卡，當年估計要投入200億元，現在經費暴增至600億元，質疑開發案是否符合成本效益？

市議員古秀英長期關心此計畫進度，多次開會協調，也要求台電需公開資訊讓部落族人知情，她表示，該計畫開挖路段和時間長，一定會影響族人生活，強調族人不反對為了增加電力新蓋電廠，但台電要謹慎評估，不能犧牲部落小族群者的權利，需做到基本的尊重和告知，並重視對生態的影響。

台電表示，光明計畫因環評委員建議評估擴大規模的可行性，因此台電規劃將光明計畫抽蓄水力機組總裝置容量調整為約61萬瓩，透過離峰時將下池水抽至上池儲能、尖峰時將上池水放至下池，可為電力系統提供削峰填谷功能，達儲能效果。

台電並提出環境友善規劃，如遇稀有植物將優先採取施工迴避、原地保留等措施，努力降低對環境的影響。

今年二月，台電曾至大甲溪光明計畫現場勘查土石堆置場。（圖由古秀英提供）

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