品味餐酒館民歌風 17業者推敬老、世壯運優惠

17家Live House、音樂酒吧、音樂餐廳等具音樂現場演出的專業空間業者舉辦「臺北民歌新浪潮」，即日起推出敬老、世壯運優惠。（圖由PIPE Live Music提供）

2025/05/07 12:25

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府串聯Live House、音樂酒吧、音樂餐廳等具音樂現場演出的專業空間業者舉辦「臺北民歌新浪潮」，5月1日陸續在17家業者有多場演出，配合17日開幕的雙北世界壯年運動會，即日起開放65歲以上民眾，出示證件就能免門票入場觀賞民歌音樂演出，一同品味民歌50，旋律不老，感動不滅！

「臺北民歌新浪潮」活動共有17家Live House、音樂酒吧、音樂餐廳響應，橫跨5月1日至6月8日共6週，舉辦超過40場、60組跨世代藝人的多元音樂演出；響應世壯運，即日起針對65歲以上民眾入場，只要出示證件，就能免門票入場觀賞民歌音樂演出（仍需配合低消規定），體會民歌50從經典民歌手道新生代音樂，跨世代演出經典不退流行的旋律，重溫熱血青春。

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此外，世壯運參加者，凡購票入場或滿足店內低消規則，只要出示「官方參加證」即可向店家兌換「金牌啤酒」1瓶或等值飲品，17間音樂場館包括China Pa Dining&Live Music、EZ5 Live House、MD創作料理、Music Corner角落音樂餐廳、Oldie Goodie Live Bar、PIPE Live Music、Super 346啤酒文創館、Zentopia Taipei禪托邦餐酒館、存在音樂信義店、吾家音樂展演空間、延聲音樂、享象Rhythmscape、河岸留言西門紅樓展演館、後台Backstage Cafe、紅房餐酒舘、野地方 Wild Lab、樂悠悠之口光復南，從不插電彈唱、爵士改編到DJ派對的精采演出。

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