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    氣溫隨降雨上下跳！鋒面影響至下半天 明後兩天暫迎好天氣

    今明降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    今明降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/05/07 11:23

    〔記者林志怡／台北報導〕昨日深夜起各地出現明顯雨勢，今日清晨持續有雨。中央氣象署指出，今日白天主要雨區落在中部以北、宜花，並造成白天氣溫明顯下滑至20至23度，其他地區也有零星降雨，但入夜後就會持續趨緩，並在明後天短暫迎來好天氣，氣溫也將回升至30度左右，但週六、週日又因另一波鋒面影響，將再度變天。

    中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其指出，鋒面自昨晚起影響台灣，今日清晨降雨更加明顯，中部以北、宜花地區有廣泛降雨，最大累積雨量出現在竹苗交界，日累積雨量超過100毫米，並有短延時強降雨出現，但南部、東南部降雨較零星。

    此外，今日白天主要雨區落在中部以北、宜花地區，其中北部宜蘭、中部山區等雨勢較明顯，南部、台東地區多雲到晴，偶有零星短暫陣雨，且中午過後山區有午後雷雨，待入夜後降雨就會逐漸趨緩，但中部以北、宜蘭持續有降雨發生。

    劉宇其說，明後兩天各地大致多雲到晴，中午過後山區有午後雷雨，宜蘭、基隆北海岸、大台北地區則還是有零星雨。

    但週五晚起，下一波鋒面逐漸接近台灣，並於週六抵達台灣上空，中部以北有較大雨勢，週日逐漸往南移動，雨區擴展至南部及東半部，且鋒面影響期間，各地天氣趨於不穩定，並有雷陣雨出現，尤其西半部地區可能有局部性大雨發生。

    下週一鋒面遠離後，各地降雨趨緩，僅南部、東南部有雨，下週二雨區則再縮小至台東地區，另午後各地山區有零星陣雨。

    劉宇其提醒，接下來一週的氣溫會隨著降雨變化，今日雨勢較明顯，北部白天氣溫明顯下降至20至23度，但明日隨著降雨趨緩，可迅速回升至30度或以上，週五因環境轉為西南風，台東可能有焚風出現，週六、週日則因各地再度有雨勢出現，氣溫下降，週一起又將恢復悶熱的天氣。

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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