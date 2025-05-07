去年0403地震新北7件紅黃單無進度 議員籲市府整合住戶意見

新北市議員呂家愷質詢表示，震災至今已過1年，仍有7件沒有進行補強修繕或申請都市更新、補強等進度，市府應作為媒合要角協助住戶整合意見。圖為在0403震災中損壞的土城區某建物當時情況。（新北市工務局提供）

2025/05/07 12:46

〔記者黃子暘／新北報導〕去年0403花蓮強震造成多地房屋受損，新北市共31處建物被列為震災紅黃單建築物，市議員呂家愷質詢表示，震災至今已過1年，仍有7件沒有進行補強修繕或申請都市更新、補強等進度，市府應作為媒合要角協助住戶整合意見。

工務局長馮兆麟答詢表示，國家地震工程研究中心修繕補助並非100％補助，需視危險度總評估分數（R值）給予相當比例的補助，其餘要住戶自行負擔，可能造成達成共識困難，市府均有追蹤相關案件並主動開會。

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馮兆麟表示，新北市0403紅黃單列管建物共31件，其中紅單11件，黃單20件，截至最新統計已經解列17件，未解列的14件中，有2件已經完成修繕尚未解列，有5件申請補強或都更，有7件沒有進度，這7件因建物戶數多，有關補強、修繕的意見大樓內尚在協調整合意見。

呂家愷詢問市府是否了解無進度的原因。他說，地震無法預判何時發生，既然有經費補助，就應確保申請加速，確保住處安全，對於意見無法整合的案件，工務局應該主動扮演媒合要角，協助召集屋主等相關人士商討以達成共識後提出補助申請。

馮兆麟指出，相關補助為市府將資料送交國震中心審核後，由內政部國土管理署核定的營造廠或技師才會協助修繕；住戶意見整合部分，大樓有管理委員會者原則上由管委會協調，不過補助並非完全補助，R值介於30至45區間者補助45％，R值大於45％者可補助至85％，剩餘部分需住戶自行負擔，因此談及分攤金額時較難達成共識，相關單位均會與住戶說明，工務局也持續追蹤這7件，並主動開會協助。

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