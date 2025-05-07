金價狂飆！忘了保險箱密碼 忍痛砸爛「賠3萬」換「賺100萬」

澎湖縣王姓縣民忘了家中保險箱密碼，請人幫忙靠暴力硬拆，滿頭大汗花了半小時，終於取出一大把黃條，估計市值超過200萬元。（民眾提供）

2025/05/07 12:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來國際金價一直向上飆漲，儼然成為最保值的有價物品，1名澎湖縣民長期把金條存放在保險箱中，卻忘記密碼，無法打開，只好請人用「暴力拆解法」，破壞保險箱取出金條，取出的金條算算目前市值超過230萬元，扣掉當初購入保險箱成本3萬元，賺了大約100萬元，直呼拆得「值得」。

這款保險箱重達幾十公斤，又放在3樓臥室中，靠3名成年人才搬得動，保險箱內存放金條、金飾、房屋權狀等財產貴重物品，箱體厚度和堅固性不在話下，王姓女主人忘記密碼，無法取出，最後決定靠「暴力」硬拆開。

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只是這保險箱真的太堅固，負責拆解的歐先生拿出工具，又敲又打，拆到滿身大汗，乾脆連上衣都脫了，花了半個鐘頭以上，才終於征服保險箱。

王姓女子表示，因為密碼忘記了，裡頭的東西取不出來，只好想辦法拆，裡頭都是這2年陸續放進去的金條、權狀等，到底存了多少，也記不清楚，由於金價飆漲，本來還想賣黃金賺現金的王小姐，確認擁有的黃金重量和市值後，又不想賣了，但破壞價值3萬塊的保險箱，來確認自己財富倍增，對他來說也是超值了，並不後悔。

協助找來友人幫忙拆解保險箱的金飾店老闆表示，箱內的金條約18兩，加上金飾，總共約有19兩的重量，以目前金價，大約230多萬元，王小姐是從1錢7500元左右開始收藏，入手成本大約130萬，經過2年時間，拆個保險箱，轉手就賺了100萬左右。

保險箱密碼忘記了，只能請人暴力破壞。（民眾提供）

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