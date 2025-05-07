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    5/9起高雄旅展 新北推母親節優惠與宣傳世壯運、碧潭水舞、九份紅燈籠祭

    萬里繡球花田美麗壯觀，品種豐富，色彩繽紛豔麗，數大之美讓人震撼。（新北觀旅局提供）

    萬里繡球花田美麗壯觀，品種豐富，色彩繽紛豔麗，數大之美讓人震撼。（新北觀旅局提供）

    2025/05/07 12:06

    〔記者陳奕劭／新北報導〕「2025高雄市旅行公會國際旅展」將於5月9日至12日上午10點至晚上6點在高雄展覽館登場，新北市政府也偕同旅宿、特色店家與伴手禮參展，搭配母親節推出多項優惠，同時宣傳5月即將舉行的雙北世壯運、碧潭水舞與九份紅燈籠祭，邀請民眾來新北挖掘旅遊優惠。

    市府觀光旅遊局長楊宗珉表示，為了吸引南部民眾到新北旅遊，邀請「青春山海線」店家南下宣傳，低碳旅遊的青春山海線不論是淡水夕照、石門綠石槽、萬里繡球花都是國內外遊客首選，店家也端出淡水「蘊泉庄」5月入住送母親節6吋蛋糕；石門「半島海悅渡假會館」旅展推出4折雙人住宿優惠券等優惠。

    另外，萬里高家繡球花田展出「KH繡球萃取時空膠囊」，還送2張繡球花入園門票，石門「春金伴手禮」人氣魚酥買五送一、干貝醬買二送麵線。

    替5月17日開幕的雙北世界壯年運動會暖身，楊宗珉指出，旅展新北館推出「雙北跑點闖關Go」，民眾有機會抽中千元禮券大獎、「新北幣」等好禮，世壯運閉幕場地「新北市美術館」甫於4月25日開幕，蘆葦叢的外型深具現代感，是北台灣最新的文化地標。

    新北市美術館被譽為「蘆葦叢中的現代美術館」，也是2025世壯運閉幕場地。（新北觀旅局提供）

    新北市美術館被譽為「蘆葦叢中的現代美術館」，也是2025世壯運閉幕場地。（新北觀旅局提供）

    季節限定的老梅綠石槽把石門海岸染成鮮綠的春天色彩。（新北觀旅局提供）

    季節限定的老梅綠石槽把石門海岸染成鮮綠的春天色彩。（新北觀旅局提供）

    淡水擁有美麗的河岸夕陽、古蹟林立，適合河岸牽手散步或是逛老街、品嚐在地美食。（新北觀旅局提供）

    淡水擁有美麗的河岸夕陽、古蹟林立，適合河岸牽手散步或是逛老街、品嚐在地美食。（新北觀旅局提供）

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