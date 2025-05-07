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    台北二殯停車場超髒 懷愛館啟用一年多面目全非

    台北市懷愛館（原二殯）地下停車場地面滿是泥濘痕跡，黑壓壓一片。（李傅中武提供）

    台北市懷愛館（原二殯）地下停車場地面滿是泥濘痕跡，黑壓壓一片。（李傅中武提供）

    2025/05/07 11:24

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北市懷愛館（原第二殯儀館）地下停車場2023年底啟用，不過，市議員李傅中武發現，啟用約一年半的停車場地面滿是泥濘痕跡，黑壓壓一片，面目全非。殯葬處解釋，主因是花店業者載運花材含水量大，且車輛進出頻繁造成，會請業者留意妥善使用，並請清潔人員加強清洗。

    李傅中武指出，地下停車場剛啟用時明亮乾淨，但啟用才一年多，花店業者使用的車位地面就積滿厚厚泥土、還有車輪壓過的痕跡，整個卸貨區都相當髒亂。旁邊的公務車位則明顯較乾淨，但他也擔心若不加緊維護，未來恐怕會變一樣髒。

    台北市殯葬處處長張世昌回應，比較髒的區域，主要是花店業者卸貨區，因載運花材含水量大，且車輛使用運送頻繁造成，會請花店布置業者務必妥善使用，也會請清潔人員加強清掃、洗地。

    殯葬處表示，懷愛館內地下停車場當初設計依治喪停車需求及分流分道原則規劃，地下1樓、2樓，主要供花店佈置業者、議員及公務車、接體車及檢警相驗車輛停放，一般民眾及殯葬禮儀業者車輛則停放於地下3樓、4樓。民眾停車空間與業務車輛停車空間實體區隔，避免危險或產生忌諱，運行至現在大致良好。

    台北市懷愛館（原二殯）地下停車場地面滿是泥濘痕跡，黑壓壓一片。（李傅中武提供）

    台北市懷愛館（原二殯）地下停車場地面滿是泥濘痕跡，黑壓壓一片。（李傅中武提供）

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