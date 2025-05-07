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    彰化暴雨花壇排水水位飆升 挖掘機慘滅頂

    花壇排水進行清淤作業的挖掘機慘遭大水滅頂，上午進行拖吊。（記者湯世名攝）

    花壇排水進行清淤作業的挖掘機慘遭大水滅頂，上午進行拖吊。（記者湯世名攝）

    2025/05/07 11:14

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化地區今天（7日）突來一場暴雨，雨勢來得又急又大，花壇鄉花壇排水中1輛進行清淤作業的挖掘機慘遭大水滅頂，工人上午趁天氣放晴請來大型吊車拖吊。業者無奈表示，沒想到挖掘機會被水淹，損失約20萬元，要入廠整個拆卸大修。

    吳姓包商表示，他們正在進行縣府發包的花壇排水進行清淤作業，昨天晚上雖然下雨但雨勢不大，因此把挖掘機停在排水溝裡，沒想到今天清晨突然暴雨，他們趕緊到場查看，赫然發現整輛挖掘機已經被大水淹過滅頂；上午水位退去挖掘機露出，整個車身與機械臂都是雜草。

    花壇鄉中口村長陳志成說，原本花壇排水水位不高，但因為這場大雨，上游水閘門打開，造成水位急速上升，水深一度達到2公尺，整輛挖掘機都淹沒。

    今天上午業者雇來拖吊車進行拖吊，不過由於挖掘機相當沉重，拖吊作業耗時2、3個小時才將挖掘機吊上岸，業者預估挖掘機整輛浸水損失約20萬元，要進廠整個拆卸大修。

    原本滅頂的挖掘機上午進行拖吊，機身與機械臂都是雜草。 （記者湯世名攝）

    原本滅頂的挖掘機上午進行拖吊，機身與機械臂都是雜草。 （記者湯世名攝）

    彰化今晨暴雨，花壇鄉花壇排水水位暴漲，進行清淤作業的挖掘機慘遭大水滅頂，上午進行拖吊。（記者湯世名攝）

    彰化今晨暴雨，花壇鄉花壇排水水位暴漲，進行清淤作業的挖掘機慘遭大水滅頂，上午進行拖吊。（記者湯世名攝）

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