台積電高雄廠交通路網全面趕工 議員盼園區南路直通水管路

台積電高雄廠交通路網。（高市府提供）

2025/05/07 11:01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台積電高雄廠的交通聯外路網，正全面趕工中，議員則希望園區南路能直通水管路，提高交通效益；副市長林欽榮表示會持續向南科管理局反映爭取。

高雄市議會今天（7日）進行總質詢，議員陳善慧指出，隨著台積電設廠，未來5年，左營、楠梓、橋頭這幾區的進駐人口會持續增加，交通路網要超前部署，像翠華路擴寬即將全部完工，預期能紓解車潮。

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針對台積電楠梓產業園區的聯外交通網，陳善慧直指中油研發專區園區南路的東側，原本在都市計畫評估有直通水管路，但因台積電廠房問題而有變，目前計畫是繞一圈半屏山，連接到環山路，他認為應該直通水管路，便利楠梓仁武交通，提高交通效益。

對此，副市長林欽榮表示，要尊重南科管理局的規劃 ，中間有70公尺沒有都市計畫道路銜接，市府持續向南科管理局反映爭取。

針對台積電的西側路網，林欽榮說，新工處將於今年6月底，完成翠華路拓寬工程，新台17線南段則預計明年底通車；東側部分，最關鍵的是經費155億的國1匝道及聯絡道，連接園區東路，預計於2028年12月完工。

另為避免台積電廠區車輛與市區車輛爭道，市府拓寬高楠公路1003巷為30公尺，讓廠區車輛直接上國道，林欽榮保證今年底可完工；此外，南邊的屏山巷拓寬工程，市府正與南科管理局合作，爭取經費補助。

市長陳其邁強調，台積電施工期間，常駐的施工人員、員工，每天有將近1萬3千人，衍生交通與停車問題。台積電設廠後，翠華路是重要幹道，目前已經拓寬 ，另對於新台17線、高屏二快等，都由副市長林欽榮專責緊盯進度。

陳其邁說，據他了解，台積電鼓勵員工儘量使用捷運，以減輕車流負擔，因此捷運路網興建也很重要，包括捷運紫線。

高雄市工務局進一步說明，中油研發專區園區南路，因為保存半屏山公園及油罐車火車鐵道遺址，無法以筆直路型規劃，開闢範圍自世運大道、左楠路口向東延伸870公尺，寬40公尺，工程進度順利，預計2027年2月完工通車，將配置雙向6車道。

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