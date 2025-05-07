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    首頁　>　生活

    中市議員建議補助民眾買廚餘機減少垃圾 環局：會從學校試辦

    環保局長陳宏益表示，購買廚餘機處理廚餘先從有意願的學校來試辦。（記者蘇金鳳攝）

    環保局長陳宏益表示，購買廚餘機處理廚餘先從有意願的學校來試辦。（記者蘇金鳳攝）

    2025/05/07 10:54

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕垃圾處理是各縣市政府相當頭痛的問題，市議員邱

    愛珊表示，廚餘是最容易資源化，屏東縣政府今年補助縣民購買廚餘機費用40%，最高6千元，可減少500公噸的垃圾，提升回收效率及減少焚化爐的負擔，她希望台中市也能比照辦理，減少焚化爐壓力。

    環保局長陳宏益表示，廚餘機相當好用，但需要有土地來堆置處理廚餘機處理過的成品，會先選擇有意願的學校來試辦，因為有些學校有土地也有堆肥，可進行傳統堆肥及經由廚餘機堆肥的比較，但是，因為其他縣市也有試辦過廚餘機，之後就不再續辦，因此會先試辦、先觀察別縣市辦理的狀況。

    市議員邱愛珊表示，根據環保署統計，全台垃圾佔比中，廚餘可佔30%，是最容易資源化的垃圾 ，也因此屏東縣政府今年補助縣民購買廚餘機費用40%，最高6千元，可減少500公噸的垃圾，提升回收效率及減少焚化爐的負擔。

    邱愛珊表示，很多民眾就直接把廚餘丟掉，廚餘是可以資源化，但很多民眾買了廚餘機後，處理後的成品無法處理，建議市府提供土地，讓民眾將廚餘機的產品送至堆肥，會讓垃圾處理更有效率。

    陳宏益表示，日本、韓國也有廚餘機，台灣也有，但要思考如何讓廚餘機永續經營，有些縣市辦過停掉，因此他表示可從學校試辦。

    市議員邱愛珊（右二）要求補助民眾購買廚餘機。（記者蘇金鳳攝）

    市議員邱愛珊（右二）要求補助民眾購買廚餘機。（記者蘇金鳳攝）

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