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    首頁　>　生活

    印巴駁火！ 巴基斯坦關領空 華航長榮10航班受影響

    巴基斯坦關閉領空，長榮航空BR62航班折返維也納。（圖取自flightradar24）

    巴基斯坦關閉領空，長榮航空BR62航班折返維也納。（圖取自flightradar24）

    2025/05/07 10:41

    〔記者蔡昀容／台北報導〕印度對巴基斯坦發動軍事行動，雙方駁火。巴基斯坦宣布關閉領空48小時，印度北部多個機場關閉。桃園機場統計，華航5航班轉降曼谷，1航班取消；長榮1航班返回出發地，3航班更改航路。

    截至今天上午9時統計，5月6日出發的華航CI61台北—法蘭克福、CI67台北—布拉格、CI73台北阿姆斯特丹、CI75台北—羅馬、CI82台北—倫敦，中途轉降曼谷。

    5月6日出發的長榮BR62維也納—曼谷—台北，中途返航維也納；BR76阿姆斯特丹—曼谷—台北、BR68倫敦—曼谷—台北、BR87台北—巴黎，則更改航路持續飛行。5月7日華航CI81台北—倫敦則取消。

    桃園機場公司表示，受到巴基斯坦關閉領空48小時影響，航空公司基於安全考量，桃園機場往返歐洲航班將有變更航路或延遲等異動情形，機場公司提醒旅客及接機親友留意航班動態，出發前向航空公司確認航班資訊，如有問題敬請洽詢航空公司。

    華航表示，受印巴衝突影響，第一時間已啟動相關應變作業，針對此一不可抗力突發的國際情勢，已採取一系列措施以確保旅客和機組人員安全。

    長榮航空表示，持續密切注意印巴情勢發展，部分往返歐洲航班將視實際狀況調整飛航路線，避開受影響空域，以確保機組員及旅客安全。

    巴基斯坦關閉領空，國籍航空多個航班受影響。（桃園機場提供）

    巴基斯坦關閉領空，國籍航空多個航班受影響。（桃園機場提供）

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