科技校院繁星推甄 新北211人上榜、錄取率69％高於全國平均

鶯歌工商資料處理科學生吳宜庭錄取國立台灣科技大學資訊管理系。（新北市教育局提供）

2025/05/07 10:44

〔記者黃子暘／新北報導〕114學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選公布結果，新北市教育局長張明文表示，新北這屆報名人數308位，共計211位技高學生順利上榜，錄取率達69%，高於全國平均60.2%，展現新北技職實力；其中鶯歌工商資料處理科學生吳宜庭錄取國立台灣科技大學資訊管理系，樟樹國際實中資訊科學生鄭羽倢錄取台科大電子工程系。

教育局指出，吳宜庭憑藉穩定成績與積極進取的學習態度，進入錄取台科大資管系理想學府，為了提升實務能力與應變力，她也積極報考專業證照、參與各類競賽。吳宜庭表示，感謝每一位陪伴她學習旅程的老師，大家都是她成長路上的重要推手。

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鄭羽倢回顧3年學習歷程指出，體會到「心情調適」與「時間管理」的重要性，也想感謝老師許國財的指導與關懷，總能以不同角度啟發，讓鄭羽倢重新找回方向，最終成功錄取第一志願。

淡水商工會計事務科學生莊育憲自小立志要考上會計師，教育局表示，他抱持「天生我材必有用」信念，發揮優勢錄取國立台北商業大學會計資訊系。莊育憲說，感謝老師施惠茹用心指導，幫助他在會計檢定中取得第一級考區第二名及第三級考區第一名的成績，奠定堅實基礎，拿下證照檢定資格，朝著會計師的夢想邁進。

教育局介紹，復興商工廣告設計科學生權子熙以獨特創新的學習歷程與卓越的設計實力錄取國立台中科技大學商業設計系，他在專業設計課程中整合創意，更於專題製作中展現策劃統籌與實作能力，從主題發想、動畫、到展場與周邊設計皆展現創意。

教育局表示，114學年度科技繁星計畫採4輪分發機制，依據8項比序項目評選，且推薦標準嚴謹，申請學生必須3年就讀同一技高學校，同時在校成績排名校內科前30%；市府積極推動證能合一、金手培訓、自主學習、技職社會責任、AI素養模擬測驗及專題實作競賽等6方案，協助學生提早取得專業證照、專業技能、學科素養及各項競賽成績，同時強化校內外產學實作連結，市府將持續強化師資、更新設備及深化產學合作，打造與未來接軌的技職學習環境。

樟樹國際實中資訊科學生鄭羽倢錄取台科大電子工程系。（新北市教育局提供）

復興商工廣告設計科學生權子熙錄取國立台中科技大學商業設計系。（新北市教育局提供）

淡水商工會計事務科學生莊育憲錄取國立台北商業大學會計資訊系。（新北市教育局提供）

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