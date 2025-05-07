3批澳洲豬腳檢出微量萊劑 侯友宜籲公布流向

近期共有3批澳洲豬腳檢出萊克多巴胺，但符合法規標準。新北市長侯友宜呼籲中央公布流向讓消費者知悉。（記者賴筱桐攝）

2025/05/07 10:29

〔記者賴筱桐／新北報導〕近期總共有3批澳洲進口的冷凍豬腳被檢出微量的萊克多巴胺，但符合我國法規標準，沒有違規。新北市長侯友宜今天表示，希望中央加強邊境把關，提高邊境查驗比例，把豬肉流向清楚地向消費者報告。

侯友宜今天在市政會議表示，萊克多巴胺豬肉影響人體健康，新北市每個月治安會報針對食品安全檢查提出詳細完整的報告，嚴格把關食安，針對進口肉品輸入、製造、餐飲業販售等各行業，都會追蹤肉品來源，包括流向、標示是否清楚，以及抽驗市售畜肉品有無乙型受體素的瘦肉精，確保產品沒有檢出萊克多巴胺。

請繼續往下閱讀...

侯友宜說，新北市每個月抽驗，到現在為止檢驗超過2000件，都沒有檢驗出萊劑，對於食品安全的把關，不會因為單一事件才回頭看有沒有做到位，而是平常就要做好。

他強調，3批澳洲萊豬政府雖然宣稱不會在國內販售，但新北市政府第一時間全面啟動稽查，對市售豬肉嚴格檢驗把關，尤其針對孩子們的健康，要求團膳業者供應午餐一定要用國產豬，不可以使用進口豬肉，合約內容寫得非常清楚，新北市營養午餐沒有萊豬，都是用國產豬，讓家長安心。

侯友宜呼籲，中央應加強邊境把關，提高邊境查驗比例，把豬肉源頭交代清楚，不然消費者都有疑慮，對進口豬的安全很擔心，「再大的政治議題都不如食品安全議題」，盼回歸民生經濟，食品安全是最重要的課題，民眾有知的權利、也有選擇的權利，請中央務必強化把關，把流向很清楚地向消費者報告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法