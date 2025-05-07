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    有近水步道、景觀斜坡 台中大智排水1期整治動工

    台中大智排水整治第1期工程從喬城路至大智路河段，近日開工營造親水河岸，預計明年4月完工。（記者陳建志攝）

    台中大智排水整治第1期工程從喬城路至大智路河段，近日開工營造親水河岸，預計明年4月完工。（記者陳建志攝）

    2025/05/07 10:40

    〔記者陳建志／台中報導〕台中旱溪排水推動「大康橋計畫」後，讓整條流域大變身，深獲民眾好評，不過同屬旱溪支流的大智排水卻未整治，地方都希望比照「康橋計畫」改善，經立委何欣純爭取，獲得水利署前瞻計畫水環境經費的補助，第1期斥資6455萬元，將整治喬城路到大智路的河段，工程近日已動工，預計明年4月完工。

    流經東區、大里、南區的大智排水整治工程可分為1、2期計畫，1期從喬城路至大智路河段，長約400公尺，經費約6455萬元，中央補助78%；而第2期工程則往上游延伸，在仁和路到喬城路間，長約800公尺，經費約7500萬元，中央同樣補助78%，待經濟部水利署通過工程預算後，即可辦理工程發包作業。

    其中1期已在近日動工，整治河段涵蓋大里區祥興里、東區東興里、南區南門里，規劃有人行步道、近水步道、景觀斜坡，南門橋下並設有解說平台，以及可以跨越對岸的河中踏石，整起工程預計明年4月完工。

    台中市議員張芬郁表示，大智排水整治地方民眾期待已久，希望工程順利早日完工，讓附近民眾有優美、舒適的水岸環境，也希望施工前民眾提出包括樹木太高、護岸降低等問題，能有妥善的處理方案。

    市府水利局則表示，大智排水1、2期計畫工程將透過植栽生態改善既有河岸兩側環境，與保留既有生態增加都市防洪靭性，並在水防安全原則下，減量結構堤防，新建河道休憩設施、近水平台及休閒步道等，以縫合、結合方式提升河川整治層次及融合地方特色，改善既有水岸與環境關係。

    台中大智排水第1期工程改造後，將有近水步道、河中踏石、景觀斜坡等親水設施。（記者陳建志翻攝）

    台中大智排水第1期工程改造後，將有近水步道、河中踏石、景觀斜坡等親水設施。（記者陳建志翻攝）

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