巴基斯坦關閉領空航班大亂 長榮、華航班機緊急折返

巴基斯坦關閉領空，長榮航空BR62航班折返維也納。（圖取自flightradar24）

2025/05/07 09:48

〔記者蔡昀容／台北報導〕印度對巴基斯坦發動軍事行動，雙方駁火。巴基斯坦宣布關閉領空48小時，印度北部多個機場關閉。我國籍航空也有航班受到影響。

長榮BR62航班從維也納飛曼谷，但受巴基斯坦領空關閉影響而中途折返。BR95桃園飛米蘭航班將轉降維也納，補油後再繼續飛往目的地米蘭。

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華航CI73台北飛阿姆斯特丹班機，也中途往東折返，預計轉降曼谷。也有從台北出發班機臨時取消。

航班BR62旅客指出，他原定從維也納經由曼谷飛回台北，但班機接近阿富汗時，機長廣播通知巴基斯坦領空關了，沒辦法飛越繼續往亞洲前進，很突然，不過平安最重要，返回維也納再看後續怎麼辦。

針對國際突發情勢，長榮、華航都啟動相關作業。星宇航空、台灣虎航無班機受影響。

長榮航空表示，持續密切注意印巴情勢發展，部分往返歐洲航班將視實際狀況調整飛航路線，避開受影響空域，以確保機組員及旅客安全。

華航表示，受印巴衝突影響，第一時間已啟動相關應變作業，針對此一不可抗力突發的國際情勢，已採取一系列措施以確保旅客和機組人員安全。（10:07更新）

巴基斯坦關閉領空，華航CI73轉降曼谷。（圖取自flightradar24）

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