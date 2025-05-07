北捷文湖線異常！ 上班族、學生塞爆月台

文湖線今日稍早發生異常。（圖擷取自 臉書）

2025/05/07 09:48

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北捷運是許多人依賴的通勤工具之一，有網友回報，今日8時許，北捷文湖線往內湖方向列車異常，忠孝復興站人潮爆滿。

據了解，上午8點18分文湖線東湖站往南港軟體園區站之間一列車出現異常，啟動自動保護機制，卡在兩站之間，可能因此影響全線列車運行。台北捷運公司已派員登車檢修，8點27分排除故障、車上約125名旅客抵達南港軟體園區站後改搭後續列車。

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有網友在臉書社團「爆料公社」PO出照片，可以看到照片中為捷運忠孝復興站的通網文湖線站內手扶梯文，許多人擠在該處動彈不得，該網友在貼文中表示「北捷文湖線往內湖方向列車異常，忠孝復興站人潮爆倉，趕上班的人要評估一下動線。」

北捷說明，目前文湖線東湖站往南港軟體園區站間因列車發生告警訊息，影響列車運行，列車停靠及候車時間將增加，建議旅客將的通勤時間提前15分鐘，趕時間的旅客請改搭其他交通工具或利用其他轉乘站轉乘，如有票證或退費問題，請洽詢問處或於官網及台北捷運GO APP查詢。

忠孝復興捷運站管制電扶梯，原本出入動線受阻，人潮擠爆。（即時新聞攝）

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