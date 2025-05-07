雨勢晚上趨緩！週末另一道鋒面通過 南台灣這波可望降雨

受鋒面影響，中部以北出現較大範圍的陣雨或雷雨現象，今白天中部以北仍會持續有雨。（資料照）

2025/05/07 10:10

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受鋒面影響，中部以北出現較大範圍的陣雨或雷雨現象，其中在新竹、苗栗一帶的雨勢較大，今（7日）白天中部以北仍會持續有雨，預估雨勢會在晚上緩和，預估週末期間（10-11日）鋒面又將由北往南通過台灣上空，這波鋒面有機會南壓到巴士海峽，南部也可能出現降雨。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，鋒面在今天白天仍然從華南延伸到台灣海峽北部，大氣狀態不穩定，配合白天熱力作用，在台灣海峽北部、中北部沿岸甚至中北部陸地上都可能還是會持續有對流系統發展、活動的機會，中彰投以北到宜蘭一帶受影響較大，今天白天仍會斷斷續續有短暫陣雨或雷雨，並且有局部較大雨勢發生機會，雲林以南、花東地區受影響較小，大致為多雲天氣，偶有局部短暫陣雨。預估晚間以後鋒面北移，降雨可望明顯減緩下來，天氣逐漸恢復穩定。

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今白天在北部、東北部的溫度較涼，高溫大約在23-25度左右，中部及花東地區高溫26-29度，南部高溫仍可來到30-32度。

明天（8日）鋒面位置較偏北，台灣附近南風、西南風較為明顯，各地天氣大致穩定，但是山區到了午後仍將有局部熱對流發展、擴散帶來降雨的機會，降雨主要集中在山區，平地部分則是以大台北、宜蘭到花蓮一帶可能有局部降雨，雨量應該都不大，午後外出或是到山區活動要留意天氣變化的情況。溫度回升，北部、東北部高溫又會回升到28-30度左右，中部及花東地區高溫29-32度，南部高溫有機會來到33度以上。

後天（9日）鋒面略往南移動，較為靠近台灣，但還沒有直接影響，受到鋒前偏南到西南風影響，要留意的還是午後熱力作用所造成的熱對流發展、擴散所帶來的降雨，整體降雨的範圍應該會比明天要來得大，雨量也會比較多，平地受影響的區域除了原本的大台北、東半部以外，西半部靠近山區的平地也可能會有下雨的機會，提醒大家午後外出仍要特別注意天氣變化的情況。溫度持續偏高，各地高溫普遍有31-33度，中南部、東南部可能有34-35度或以上高溫出現的機會。

週末期間（10-11日）鋒面又將由北往南通過台灣上空，各地有短暫陣雨或雷雨，這波鋒面有機會一路壓到巴士海峽，南台灣有降雨機會；溫度方面，北台灣又有機會變得比較涼一些，高溫下降到24-26度，中部及花蓮高溫也會降到26-28度，南部及台東高溫仍有28-30度左右。

下週一（12日）鋒面就會南下到巴士海峽，後續到了下週二、三（13-14日）將逐漸東移並且趨於減弱，天氣又會變得比較穩定一些，山區午後有局部熱對流發展、擴散帶來降雨，但是整體降雨並不多。

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