白沙屯媽轉田中北上 芬園鄉親期待落空：棚子都搭好了

白沙屯媽祖「粉紅超跑」今天轉進入彰化田中，讓芬園鄉親期待落空。（圖擷取自白沙屯媽祖網路直播電視台）

2025/05/07 09:47

〔記者湯世名／彰化報導〕白沙屯媽祖昨天（6日）駐駕南投縣名間鄉受天宮，緊鄰的彰化縣芬園鄉親萬分期待「粉紅超跑」能走139線造訪芬園鄉，不少鄉親都備妥香案、搭棚子要來迎接媽祖婆，不過今天（7日）清晨媽祖卻從中南路下來田中鎮，讓期待落空的芬園鄉親說「棚子都搭好了」，不過仍樂觀說希望明年媽祖能造訪芬園寶藏寺。

白沙屯媽祖進香團北返，昨天上午從彰化縣二水鄉進入南投縣名間鄉，創200年來首次到南投縣，緊鄰的彰化縣芬園鄉地方鄉親更是燃起希望，紛紛打電話詢問寶藏寺「媽祖會來嗎？」興起準備香案祭拜的念頭。寶藏寺人員則說，媽祖路線飄忽不定，也有可能繞經彰南路首度進入芬園鄉境，若能駐駕寶藏寺更是首見「三媽會」，難能可貴。

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媽祖昨晚駐駕名間鄉受天宮，隔壁的芬園鄉地方鄉親紛紛燃起希望，紛紛預測「粉紅超跑」會沿著彰南路或139線大彰路進入芬園鄉境，甚至打電話到彰南路旁的寶藏寺，向寺方詢問「媽祖會來嗎？」甚至有鄉親提早搭好棚子、備妥香案要來迎接媽祖婆，堪稱地方盛事。

不過媽祖今天清晨起駕後卻從中南路轉到田中鎮，還造訪達德商工，讓田中鎮民喜出望外；不過芬園鄉親卻難掩失望，有鄉親說原本以為來芬園鄉的機率相當濃厚，還有人預測是一半一半，沒想到會往田中前進，這下應該是走137線山腳路或台一線北上北斗、員林與彰化市了。

寶藏寺總幹事吳明蒼說，地方原本熱烈期待白沙屯媽祖會從名間轉彰南路進入彰化芬園境內，寶藏寺又位於彰南路旁，因此都很希望媽祖能造訪寶藏寺來個「三媽會」。希望明年媽祖有機會能來芬園，為芬園鄉親賜福。

白沙屯媽祖昨晚駐駕名間鄉受天宮，今天清晨起駕回鑾。（圖擷取自白沙屯媽祖網路直播電視台）

芬園鄉寶藏寺原期待媽祖造訪來個「三媽會」，不過媽祖今天從中南路下來田中鎮，讓鄉親期待落空。（圖由吳明蒼提供）

芬園鄉親昨天搭好棚子準備迎接媽祖，不過媽祖今天從中南路下來田中鎮，讓芬園鄉親期待落空。（圖由吳明蒼提供）

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