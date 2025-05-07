潛入墾丁深藍畢業！洄春海洋畢典 百人共創永恆回憶

海洋畢典領畢業證書共創永恆回憶。（圖由台灣潛水提供）

2025/05/07 09:23

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕近年極受外界關注的墾丁「洄春海洋畢業典禮」，今年超過百人潛入海底，伴隨七彩珊瑚與魚群，共同見證墾丁國小、鵝鑾分校、水泉國小、龍泉分校，共26位畢業生的成長時刻。這場由台灣潛水策劃、連續6年舉辦的海洋盛事，以「The Ocean We Inherit─由我們繼承的大海」為題，串連在地教育與環境永續，打造孩子與海洋的深刻對話。

26位畢業生在教練帶領下，穿上潛水裝備，逐一潛入後壁湖湛藍海域。海底，孩子們接過畢業證書，與珊瑚礁、硨磲貝合影，魚群彷彿觀禮賓客，靜靜環繞。國小畢業生難掩興奮直呼「在海底領證書，真的太特別了！這輩子都不會忘記！」另一位學生驚嘆於巨大的硨磲貝，說這是「最美的畢業禮物」。

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台灣潛水執行長陳琦恩目光談及活動初衷說，「潛水教練的使命不只是帶人下海，而是將海洋種進孩子心裡。」希望孩子長大後，能驕傲地說「我從海裡畢業，那片海是我的根。」從泳池訓練到海底授證，每一步都融入海洋教育，引導孩子認識家鄉、愛護環境。活動更結合淨灘、淨海與海廢藝術創作，讓孩子從體驗走向行動，成為海洋的守護者。

今年活動規模再突破，百人下水陣容包括教練、志工、企業夥伴與媒體，展現跨界協力。海洋委員會、屏東縣政府、國立海洋生物博物館等單位提供指導，屋馬餐飲集團、全興資源再生公司派出志工親自下水，簡單潛水、恆湛潛水等在地業者投入專業支持，屏東縣威鯨救難協會則確保水域安全。陳琦恩感動表示「這不只是一場典禮，是恆春人對海洋的集體承諾。」

墾丁國小校長許淑真強調，學校以海洋為特色，平時融入浮潛、SUP等課程，潛水畢典則是年度亮點。「感謝台灣潛水全額贊助，讓孩子在海底完成人生里程碑，也讓更多人看見墾丁海洋之美。」她說，學生透過訓練，學會尊重自然，未來更有機會考取PADI青少年潛水長資格，為職涯開啟可能。

活動尾聲，台灣潛水宣布，「第七屆洄春海洋畢業典禮」將於2026年5月5日登場，邀請更多學校、企業加入，讓「海底畢業」成為恆春孩子的共同記憶。陳琦恩期許「希望孩子們帶著對海洋的愛，無論走多遠，都記得恆春的海在心裡閃耀。」

潛入墾丁深藍畢業，海洋畢典百人共創永恆回憶。（圖由台灣潛水提供）

潛入墾丁深藍畢業，海洋畢典百人共創永恆回憶。（圖由台灣潛水提供）

海洋畢典百人是近年人數最多。（圖由台灣潛水提供）

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