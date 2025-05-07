為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    潛入墾丁深藍畢業！洄春海洋畢典 百人共創永恆回憶

    海洋畢典領畢業證書共創永恆回憶。（圖由台灣潛水提供）

    海洋畢典領畢業證書共創永恆回憶。（圖由台灣潛水提供）

    2025/05/07 09:23

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕近年極受外界關注的墾丁「洄春海洋畢業典禮」，今年超過百人潛入海底，伴隨七彩珊瑚與魚群，共同見證墾丁國小、鵝鑾分校、水泉國小、龍泉分校，共26位畢業生的成長時刻。這場由台灣潛水策劃、連續6年舉辦的海洋盛事，以「The Ocean We Inherit─由我們繼承的大海」為題，串連在地教育與環境永續，打造孩子與海洋的深刻對話。

    26位畢業生在教練帶領下，穿上潛水裝備，逐一潛入後壁湖湛藍海域。海底，孩子們接過畢業證書，與珊瑚礁、硨磲貝合影，魚群彷彿觀禮賓客，靜靜環繞。國小畢業生難掩興奮直呼「在海底領證書，真的太特別了！這輩子都不會忘記！」另一位學生驚嘆於巨大的硨磲貝，說這是「最美的畢業禮物」。

    台灣潛水執行長陳琦恩目光談及活動初衷說，「潛水教練的使命不只是帶人下海，而是將海洋種進孩子心裡。」希望孩子長大後，能驕傲地說「我從海裡畢業，那片海是我的根。」從泳池訓練到海底授證，每一步都融入海洋教育，引導孩子認識家鄉、愛護環境。活動更結合淨灘、淨海與海廢藝術創作，讓孩子從體驗走向行動，成為海洋的守護者。

    今年活動規模再突破，百人下水陣容包括教練、志工、企業夥伴與媒體，展現跨界協力。海洋委員會、屏東縣政府、國立海洋生物博物館等單位提供指導，屋馬餐飲集團、全興資源再生公司派出志工親自下水，簡單潛水、恆湛潛水等在地業者投入專業支持，屏東縣威鯨救難協會則確保水域安全。陳琦恩感動表示「這不只是一場典禮，是恆春人對海洋的集體承諾。」

    墾丁國小校長許淑真強調，學校以海洋為特色，平時融入浮潛、SUP等課程，潛水畢典則是年度亮點。「感謝台灣潛水全額贊助，讓孩子在海底完成人生里程碑，也讓更多人看見墾丁海洋之美。」她說，學生透過訓練，學會尊重自然，未來更有機會考取PADI青少年潛水長資格，為職涯開啟可能。

    活動尾聲，台灣潛水宣布，「第七屆洄春海洋畢業典禮」將於2026年5月5日登場，邀請更多學校、企業加入，讓「海底畢業」成為恆春孩子的共同記憶。陳琦恩期許「希望孩子們帶著對海洋的愛，無論走多遠，都記得恆春的海在心裡閃耀。」

    潛入墾丁深藍畢業，海洋畢典百人共創永恆回憶。（圖由台灣潛水提供）

    潛入墾丁深藍畢業，海洋畢典百人共創永恆回憶。（圖由台灣潛水提供）

    潛入墾丁深藍畢業，海洋畢典百人共創永恆回憶。（圖由台灣潛水提供）

    潛入墾丁深藍畢業，海洋畢典百人共創永恆回憶。（圖由台灣潛水提供）

    海洋畢典百人是近年人數最多。（圖由台灣潛水提供）

    海洋畢典百人是近年人數最多。（圖由台灣潛水提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播