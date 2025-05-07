679台中活力海洋線上路 串聯鎮瀾宮、海洋館、高美濕地

「679台中活力海洋線」4日上路，串聯機場與海線景點，行經高美濕地。（記者張軒哲攝）

2025/05/07 08:58

〔記者張軒哲／台中報導〕台中海線地區新增1條台灣好行路線，「679台中活力海洋線」4日上路，串聯機場與海線景點，方便國際旅客探索體驗海線風光，一下飛機就可以搭乘679到訪海線景點，車內塗裝富涵在地元素，宛如置身海底世界，珊瑚、水母、豹紋鯊、魟魚與小丑魚悠游其間，兼具海洋生態知識與視覺美感。

「679台中活力海洋線」車內主題設計別具巧思，一共設計2款主題內裝，「海洋活力」主題車廂地板與吊環精心布置，讓人彷彿置身海底，帶來與眾不同的搭乘感受之餘，也引領乘客認識海洋生物，進一步重視海洋生態保育。

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另一輛是「文化活力」主題公車，融入大甲、清水、梧棲、沙鹿的海線在地文化風景，以「搧海風」意象為核心，搭配在地專屬線條紋理，如藺草編織、海浪湧泉波紋、日式建築磚瓦線條，並結合年輕詩人然靈〈海想見〉的詩句邀請旅人上車，讓人感受到海線地域自然氣息與文化底蘊，讓搭乘成為一場美學與文化的探索之旅。

台中市府表示，「679台中活力海洋線」行經「大甲車站」，可參拜媽駔，順便逛蔣公路夜市品嚐在地小吃。「高美濕地」站可欣賞豐富的生態資源和一生必訪最美夕陽。「台中海洋館」站，搶先看預計暑假開幕的台中海洋館外觀，未來可體驗海洋生態保育及悠閒娛樂等多元體驗，不鏽鋼雷雕的豹紋鯊陪伴每一位等候的旅客，並可就近走到梧棲觀光漁港，體驗漁港風情，採買最新鮮漁獲。以及在「梧棲朝元宮」下車，體驗梧棲老街懷舊氣氛、梧棲文化出張所感受日式情懷，順道再嚐當地特色糕餅。

觀旅局長陳美秀指出，「679台中活力海洋線」可以到大甲鎮瀾宮祈福朝聖，也可以到高美濕地賞鳥看夕陽，輕鬆暢遊無負擔。同時679台中活力海洋線也是台中首條配合交通部觀光署最新識別換裝的台灣好行觀光公車，嶄新的外觀讓人耳目一新，也帶來新奇的搭乘體驗。

「679台中活力海洋線」4日上路，車內塗裝富涵在地元素，包括深具教育意義的海洋主題布置。（記者張軒哲攝）

台中海洋館預計暑假開幕。（記者張軒哲攝）

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