移民署攜手麥當勞 祝新住民媽媽母親節快樂

新住民媽媽與孩子共度溫馨母親節，笑容洋溢幸福滿分。（記者劉慶侯翻攝）

2025/05/07 08:51

〔記者劉慶侯／台北報導〕移民署攜手麥當勞舉辦「感謝新住民媽咪，今天換我寵你」活動，廣邀近15組新住民家庭共計約40人，在母親節前夕進行包漢堡親子手作體驗，並讓孩子們親手獻上蛋捲冰淇淋給親愛的媽媽表達孝心，一同祝賀新住民媽媽們母親節快樂，現場溫馨感人。

小美（化名）來自緬甸，與先生育有3個小孩，小美說和女兒們一起進行包漢堡親子手作體驗時，看著女兒們燦爛的笑容，讓她回憶起在台生活及育兒的酸甜苦辣，內心知足及感動萬分，緊抱女兒們說這是最棒的母親節！

請繼續往下閱讀...

來自泰國的瑄瑄（化名），感謝移民署與麥當勞舉辦親子手作體驗活動，讓她和兒子一同享受快樂的親子時光，看著手拿著巨無霸蛋捲冰淇淋的兒子，俏皮又靦腆的向她說母親節快樂，是她今年母親節最美的回憶。

在麥當勞工作4年的緬甸籍新住民阿進（化名）也在場分享，員工們都會幫助彼此適應工作環境，也會互相包容與鼓勵，讓他收穫良多，也從工作中找到成就感，樂於為民眾服務，並且自我期許要多學習管理層面的專業。

麥當勞人力資本事業群資深協理陳志豪說，麥當勞長期推動「多元化人力池」，多元晉用新住民等人士加入，透過陪伴訓練及多語教材，讓新住民員工能快速上手，形成相互支持的團隊，是麥當勞特有的職場文化。

北市服務站主任蘇慧雯表示，活動邀請新住民家庭一同慶祝母親節，特別安排孩子們親手獻上巨無霸蛋捲冰淇淋，向媽媽說聲母親節快樂，希望透過溫馨的親子互動，讓新住民媽媽們感受母親節的氛圍，也能在異鄉擁有美好的回憶。

「感謝新住民媽咪，今天換我寵你」親子溫馨互動，孩子遞上巨無霸蛋捲冰淇淋向媽媽表達愛與感謝。（記者劉慶侯翻攝）

移民署攜手麥當勞與新住民家庭歡慶母親節。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法