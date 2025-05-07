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    雙重美景登場！台中景觀金針花海+金黃向日葵花田

    台中首度打造景觀金針花海開花了。（圖：市府提供）

    台中首度打造景觀金針花海開花了。（圖：市府提供）

    2025/05/07 08:13

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市首度打造大規模金針花景觀開花了！台中市建設局在后里環保公園遊客中心旁，種植超過320平方公尺的橘紅金針花田，搭配1.2公頃的金色向日葵花田，在市區打造雙重花海，讓民眾不必遠赴外縣市也能賞花，建設局指出，雙色花田5月至6月迎來盛放的高峰期，歡迎民眾前往體驗夏日花海風情。

    建設局長陳大田指出，后里環保公園中原本就種植大面積的向日葵花海，每逢花期金黃花海均成打卡熱點，吸引不少人賞花，市府再增添花海多樣化，在后里環保公園遊客中心旁首度打造台中市大規模金針花景觀，這片橘紅金針花田選種品種為「日月潭3號」，花朵鮮豔橘紅，直徑可達16公分，預計於5至6月及7至8月迎來兩波主要花期。

    此外，位於公園中的向日葵花田也正值盛開期，花期預計到5月中旬，金黃花朵跟金針花燦爛綻放，符合熱情夏日時節，雙色花田呈現陽光活力的景象，將能提供民眾市區就近便利賞花。

    建設局指出，為提升遊客的便利性，建設局在公園內設置充足的停車空間，並規劃了野餐區和寬敞的草皮空間，讓民眾到后里環保公園輕鬆出遊享受賞花趣。

    后里環保公園向日癸花海花期預計至5月中旬。（圖：市府提供）

    后里環保公園向日癸花海花期預計至5月中旬。（圖：市府提供）

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