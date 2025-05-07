鋒面來襲！慎防雷雨、劇烈天氣 北部高溫降至23度

氣象專家提醒，今日伴隨雷雨，還易有平均風6級或陣風8級以上等劇烈天氣現象，局部地區也會有大雨發生。（資料照）

2025/05/07 08:13

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（7日）受鋒面影響，天氣不穩定，中央氣象署凌晨就針對14縣市發布大雨特報，氣象專家提醒，今日伴隨雷雨，還易有平均風6級或陣風8級以上等劇烈天氣現象，局部地區也會有大雨發生。另外由於降雨蒸發冷卻關係，北部及東北部地區白天高溫略為下降至攝氏23至25度之間。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日受鋒面影響，環境不穩定，嘉義以北、東北部及東半部地區降雨轉趨顯著，降雨型態屬間歇性陣雨。而這波鋒面影響時間，預估只到今日白天，過程中則易伴隨雷雨及平均風6級或陣風8級以上等劇烈天氣現象，局部地區並有大雨發生的機率；尤其是中午過後，在山區也易有雷陣雨發生，外出建議攜帶雨具備用。

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「林老師氣象站」說明，在溫度部份，由於降雨蒸發冷卻關係，北部及東北部地區白天高溫略為下降至攝氏23至25度之間，涼爽舒適；中部及東部地區高溫在攝氏26至28度，氣溫宜人；南部地區高溫則是仍有攝氏30至33度，依舊悶熱。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日受鋒面影響，北台轉涼；中部以北有陣雨或雷雨，南部有局部短暫陣雨的機率；中部以北慎防雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」。

吳德榮表示，明日、週五鋒面逐漸北移，各地轉多雲時啨，白天偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。週六、下週日則有另一鋒面再南下，轉有陣雨或雷雨，北台轉涼，慎防「劇烈天氣」。

吳德榮提到，下週一鋒面在巴士海峽繼續南移，南台灣雨後多雲，其他各地區已轉晴，白天炎熱，早晚偏涼，日夜溫差大。下週二各地晴朗穩定，持續白天炎熱，早晚偏涼，要注意防曬、防中暑。下週三至週五各地晴時多雲，白天熱，午後山區偶有零星少量降雨的機率；不過各國模擬並不一致，需持續觀察。

「林老師氣象站」發文指出，今日受鋒面影響，環境不穩定，嘉義以北、東北部及東半部地區降雨轉趨顯著，降雨型態屬間歇性陣雨。（圖擷自臉書）

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