05/07 各報重點新聞一覽

美國聯邦眾議院五日無異議通過「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），強調聯合國大會第二七五八號決議，並未涉及台灣與台灣人民在聯合國的代表權問題。（路透檔案照）

2025/05/07 06:48

自由時報

美眾院通過挺台法案 聯大2758號決議無涉台灣主權

美國聯邦眾議院五日無異議通過「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），強調聯合國大會第二七五八號決議，並未涉及台灣與台灣人民在聯合國的代表權問題，要求美國運用表決權、發言權及影響力，抵制中國在國際組織扭曲涉台決議、阻止台灣參與國際事務的惡行。

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幽靈連署》刪除與共犯通訊軟體對話 基市前民政處長張淵翔收押

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨市議員死亡連署案，出現重大進展。檢方聲押前基隆市民政處長張淵翔失利後，馬不停蹄蒐證，五日搜索張住處，發現張交保後涉與未曝光、對張有實質影響力的共犯及被告碰面，基隆地檢署複訊後，昨認定張違反交保規定，以張涉犯偽造文書等罪，有勾串共犯等新證據再次聲押禁見獲准。檢方不排除擴大偵查，近日將約談這名極具重要地位的共犯，釐清他涉案程度。

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虐殺女友 棄保逃亡339天 拒捕傷2警 76行者陳修將落網

「76行者」遺體修復團隊前總召集人陳修將，因打死廿二歲胡姓女友被判刑十年十月定讞，卻棄保潛逃。他逃亡三三九天後，本月五日在彰化縣員林被跟監警方逮獲，陳修將竟朝十多名員警狂噴辣椒水拒捕，造成兩人眼睛灼傷，最終仍被制伏，而警方從其腰間起出一把改造手槍，彈匣內竟有十發子彈，讓員警冒出一身冷汗。

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聯合報

台美談判不碰匯率？ 卓揆：不敢斷言未來

台幣匯率歷經兩天升值近兩元引發「升值之亂」，為避免熱錢炒匯再讓台幣匯價飆升，中央銀行外匯局長蔡烱民昨天表示，近期將對外資保管行、大型行庫專案金檢。至於賴清德總統稱這次台美關稅談判未觸及匯率議題，行政院長卓榮泰說，不敢斷言未來的事，但政府會高度掌握，並在談判過程中確保國家利益。

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又2批澳洲豬腳 檢出萊劑

衛福部食藥署昨表示，又有兩批來自澳洲的冷凍豬腳分別檢出瘦肉精萊克多巴胺○點○○二、○點○○三ｐｐｍ，總計四十七點二五公噸。這也是繼首批澳洲冷凍豬腳驗出萊克多巴胺○點○○一ｐｐｍ後，一周內驗出三批，打破過去國內未有「萊」豬進口的紀錄。

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中國時報

外媒分析 與美貿易協議 引發台幣狂升

新台幣匯率近期勁揚，引發市場對美國施壓升值的揣測。彭博和路透等外媒6日報導，台幣走升部分原因來自未經證實的猜測，即與美國貿易協議可能涉及匯率重新調整有關。韓銀總裁李昌鏞6日證實此點，他說，美國對亞洲各國的壓力，正是此波包括韓圓在內的亞洲貨幣持續升值原因之一。

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市場預測 聯準會傾向暫不降息

美國聯準會（Fed）於台灣時間8日凌晨2時公布最新利率決議。有「Fed傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）6日撰文稱，Fed不會過早放棄對抗通貨膨脹的努力，但在川普關稅逆風下，Fed是否降息已陷入了兩難困境，是該面對經濟衰退，或是停滯性通膨（stagflation）。

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檢方五日搜索前基隆市民政處長張淵翔住處，發現張交保後涉與未曝光、對張有實質影響力的共犯及被告碰面，認定張違反交保規定，再次聲押禁見獲准。（記者林嘉東攝）

76行者陳修將（中）涉打死女友，逃亡339天後落網。（記者湯世名攝）

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