14縣市大雨特報！今中部以北雷陣雨 北部濕涼、南部高溫悶熱

中央氣象署表示，今天天氣不穩定，尤其中部以北及宜、花地區雨勢可能較明顯。（資料照）

2025/05/07 06:48

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（7日）持續受鋒面影響，天氣不穩定，尤其中部以北及宜、花地區雨勢可能較為明顯，局部地區可能伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，並有大雨發生機率。

南部及台東地區多數時間以多雲天氣為主，偶有局部短暫陣雨，中午過後山區容易有雷陣雨，並有較大雨勢發生機率。預估降雨到晚上逐漸趨緩，降雨範圍減小，雨勢轉趨零星。

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此外，氣象署今天凌晨3時30分發布大雨特報稱，鋒面影響易有短延時強降雨，新竹至嘉義、東半部地區及新北、桃園山區今天有局部大雨發生機率，南投縣山區已有局部豪雨發生，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

溫度方面，中部以北、宜花降雨明顯，高溫會比昨天（6日）下降，北部、宜蘭白天高溫23至24度，感受舒適；中部、花東高溫26至28度；南部高溫仍有30至32度，感受還是較悶熱。夜晚清晨中部以北、東半部低溫21至24度，南部低溫25、26度。

離島方面，各地亦有短暫陣雨或雷雨，澎湖溫度24至27度；金門溫度21至24度；馬祖溫度20至23度。

空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及金門、澎湖為「普通」等級；僅馬祖為「橘色提醒」等級。

明天（8日）各地多為多雲到晴，僅基隆北海岸及大台北、東北部地區有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

9日各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；晚起另一鋒面接近，北部地區及基隆北海岸轉為有零星短暫陣雨。

10日、11日鋒面影響，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

12日鋒面南移至巴士海峽，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

13日東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 24 25 ~ 27 27 ~ 31 23 ~ 26

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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