全國第3！全原運新北奪88面獎牌 辦感恩表揚餐會

新北市副市長陳純敬表揚角力四連霸選手黃瑞棋。（圖由新北市政府原民局提供）

2025/05/06 23:20

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市代表隊在今年全國原住民族運動會勇奪26金、32銀、30銅，共88面獎牌，榮獲全國第3名，總積分列全國第5，展現原住民運動實力。新北市政府今（6日）晚間於彭園新板館舉辦感恩暨表揚餐會，由副市長陳純敬表揚選手與教練。

市府原住民族行政局表示，這屆代表隊共派出868位選手及隊職員參加15項賽事，為歷年人數新高。餐會中由陳純敬頒發象徵獎勵的大型紅包，公開表揚各項目前三名得主與教練，並與選手合影。

請繼續往下閱讀...

原民局說，在項目表現方面，田徑隊與角力隊分別奪下9金與8金，成為新北奪金主力。其中，明德高中林子婕在青少女100公尺跨欄，以13秒70刷新全原運紀錄奪金，隨後又於全中運跑出13秒48，打破U18全國紀錄，成為新北體壇耀眼新星。

陳純敬表示，這次代表隊不僅在賽場上成績斐然，更展現了堅韌不拔的精神，與穩健的團隊凝聚力。從選拔、集訓到正式出征，每一位選手與教練的付出都值得最高肯定，也特別感謝體育總會、各單項委員會、市府團隊及親友們，在背後的支持與陪伴，讓這支隊伍能夠穩健前行。

新北市政府也說，未來將持續強化原住民族運動發展政策，整合多元資源與訓練機制，打造更穩健的支持系統，全力備戰2027年全原運，目標再創高峰。

新北市副市長陳純敬表揚傳統樂舞隊選手。（圖由新北市政府原民局提供）

新北市副市長陳純敬感謝選手辛勞。（圖由新北市政府原民局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法