為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    全國第3！全原運新北奪88面獎牌 辦感恩表揚餐會

    新北市副市長陳純敬表揚角力四連霸選手黃瑞棋。（圖由新北市政府原民局提供）

    新北市副市長陳純敬表揚角力四連霸選手黃瑞棋。（圖由新北市政府原民局提供）

    2025/05/06 23:20

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市代表隊在今年全國原住民族運動會勇奪26金、32銀、30銅，共88面獎牌，榮獲全國第3名，總積分列全國第5，展現原住民運動實力。新北市政府今（6日）晚間於彭園新板館舉辦感恩暨表揚餐會，由副市長陳純敬表揚選手與教練。

    市府原住民族行政局表示，這屆代表隊共派出868位選手及隊職員參加15項賽事，為歷年人數新高。餐會中由陳純敬頒發象徵獎勵的大型紅包，公開表揚各項目前三名得主與教練，並與選手合影。

    原民局說，在項目表現方面，田徑隊與角力隊分別奪下9金與8金，成為新北奪金主力。其中，明德高中林子婕在青少女100公尺跨欄，以13秒70刷新全原運紀錄奪金，隨後又於全中運跑出13秒48，打破U18全國紀錄，成為新北體壇耀眼新星。

    陳純敬表示，這次代表隊不僅在賽場上成績斐然，更展現了堅韌不拔的精神，與穩健的團隊凝聚力。從選拔、集訓到正式出征，每一位選手與教練的付出都值得最高肯定，也特別感謝體育總會、各單項委員會、市府團隊及親友們，在背後的支持與陪伴，讓這支隊伍能夠穩健前行。

    新北市政府也說，未來將持續強化原住民族運動發展政策，整合多元資源與訓練機制，打造更穩健的支持系統，全力備戰2027年全原運，目標再創高峰。

    新北市副市長陳純敬表揚傳統樂舞隊選手。（圖由新北市政府原民局提供）

    新北市副市長陳純敬表揚傳統樂舞隊選手。（圖由新北市政府原民局提供）

    新北市副市長陳純敬感謝選手辛勞。（圖由新北市政府原民局提供）

    新北市副市長陳純敬感謝選手辛勞。（圖由新北市政府原民局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播