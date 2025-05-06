大鵬灣遊客中心轉型休閒人文空間 悠閒賞夕陽看黑琵

大鵬灣遊客中心。（記者陳彥廷攝）

2025/05/06 23:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）最新的遊客中心原為水上驛站，但歷經BOT商退場及整修，又被多個颱風侵襲，如今開幕後鵬管處還引進輕食餐點，為來訪旅人打造一處結合生態、美學與永續理念的心靈綠洲，鵬管處歡迎遊客到此喝咖啡賞夕陽或是可以就近觀察招潮蟹。

鵬管處推動低碳旅遊，鵬管處並將遊客中心塑造成低碳旅遊的核心出發點，將原本委外的水上驛站全面整建，成為遊客一進入管理處大門最醒目的地，鵬管處指出，水上驛站屢遭逢颱風侵襲，又因舊有遊客中心與辦公室同棟大樓，出入較為複雜，空間有限下，所能提供的諮詢服務相對受限，因此決定將水上驛站建物全面整建並擴大場館空間，希望到大鵬灣的遊客最美的第一印象。

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水上驛站在2019年台灣燈會期間，成為收納台灣燈會30年以來的30座主燈模型，如今轉生成為岸際悠閒的休閒場所，官員說，第一層為沉浸式劇場，遊客可至此倘佯在鵬管處所拍攝的各式生態旅遊影片，二樓大廳則結合旅遊諮詢服務與餐飲的複合式空間，而從外觀來看，新的建物座落於小潟湖之上，純白外觀靜靜映照著潟湖光影，彩色玻璃並灑下斑斕光彩，時間彷彿在此停駐，值得遊客至此慢旅，倘佯在大鵬灣海域的氛圍之中。

鵬管處表示，周圍瀉湖水面生機盎然，孕育著豐富的紅樹林、彈塗魚等生態，魚塭每到「堀窟」之後，還可見近年大宗的候鳥「黑面琵鷺」覓食，在退潮時招潮蟹一波波湧現更令人驚艷，而輕食空間「漂浮綠洲」除主打在地特色的櫻花蝦潛艇堡外，也成為永續旅遊的實踐者，推動低碳生活，鼓勵民眾自備環保杯與餐盒可享折扣，現在試營運中也打出九折優惠，無論是旅途歇腳、親子出遊、還是朋友聚會，「漂浮綠洲」都適合前來體驗漫步濕地、品味生活、實踐永續。

大鵬灣遊客中心。（記者陳彥廷攝）

大鵬灣遊客中心。（記者陳彥廷攝）

大鵬灣遊客中心。（記者陳彥廷攝）

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