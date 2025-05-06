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    高雄環境髒亂檢舉件數大減6成 檢舉達人忙1年僅賺11萬

    高雄市環境髒亂以隨地亂丟菸蒂最多。（讀者提供）

    高雄市環境髒亂以隨地亂丟菸蒂最多。（讀者提供）

    2025/05/06 23:01

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市環保局今表示，近1年多來環境髒亂裁罰2.4萬件共3千多萬元，較2020年減少約3成5，檢舉達人檢舉件數大減6成，連帶檢舉獎金也大縮水，最賺檢舉達人忙了1年，僅分得11.7萬元，平均1個月賺不到1萬元。

    環保局表示，環境髒亂去年裁處17695件共罰2441萬1600元，以隨地亂丟菸蒂最多，裁處5542件共罰698萬2800元；其中檢舉達人包辦6278件裁罰809萬2200元，分得檢舉獎金95萬2102元，最賺檢舉達人檢舉595件，分得檢舉獎金11萬7710元。

    環境髒亂今年至4月底裁罰6392件共927萬7200元，同樣以隨地亂丟菸蒂最多，裁罰2222件共277萬9200元；其中檢舉達人包辦2031件裁罰260萬4600元，可分得檢舉獎金33萬4220元，最賺檢舉達人檢舉410件，可分得檢舉獎金78420元。

    環保局分析表示，近年來因外送行業興起，許多檢舉達人轉行送外賣，認為比檢舉獎金好賺，全職檢舉轉成外送兼拍，加上民眾被罰怕了，亂丟件數減少，變得比較守法，整體環境髒亂件數呈現下降趨勢。

    環保局進一步說明，環境髒亂以隨地亂丟菸蒂最多，其次為孳生孑孓、亂貼廣告物、亂丟垃圾包等，呼籲民眾不要亂丟菸蒂、垃圾等，切勿懸掛違規廣告，並加強積水容器清除，違者依違反廢清法規定，裁罰1200至6000元，以維護市容環境。

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