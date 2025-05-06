遭老師猥褻求助卻2度創傷 衛福部：跨部會精進服務

針對被害人求助體制二度創傷，衛福部表示，對於整體過程中有關專業服務知能仍有待強化，將偕同跨部會持續精進。（記者林惠琴攝）

2025/05/06 22:53

〔記者林惠琴／台北報導〕新北市李姓圍棋老師對12名孩童強制猥褻、強迫錄製性剝削影像一案，民間團體召開記者會指從警政、衛政、社政、教育、司法等環節處處不友善，導致被害人做了15次案情陳述。針對被害人求助體制二度創傷，衛福部今晚（6日）表示，對於整體過程中有關專業服務知能仍有待強化，將偕同跨部會持續精進。

衛福部指出，此案為新北市政府於去年9月1日受理通報，後續相關醫療、教育、社政、警政及檢察單位立即啟動驗傷採證、司法偵查程序，以及清查潛在被害人，羈押嫌犯，並對未立案補習班的行政裁處等，但整體服務過程中有關創傷知情的專業服務知能仍有待強化，將偕同跨部會持續精進。

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衛福部指出，性侵害被害人約5成為未滿18歲兒少，囿於性侵害為密室犯罪特性，及被害人證詞關鍵，訂頒性侵害案件減少被害人重複陳述作業，並培訓性侵害犯罪防治法專業人士陪同弱勢證人詢（訊）問，以落實保障被害人相關司法權益，但此次事件顯示第一線實務執行人員對於落實相關服務仍有落差。

衛福部強調，已於今年4月22日、4月28日、5月5日針對近年多起兩造具師生關係的性暴力事件召開相關會議進行檢視討論，並再次提醒各直轄市、縣（市）政府網絡團隊，於受理是類案件後，除依規定立即啟動跨網絡合作機制外，並因應性侵害案件被害人的脆弱性給予更同理、更溫暖的陪伴與服務。

此外，衛福部也提醒性侵害防治網絡合作如同大隊接力，每一棒（單位）除克盡法定職責，倘願意多做一點，於過程中向被害人及其家屬說明案件後續相關流程，及被害人相關權益等，即能完善整體被害人服務，減少被害人之無助等待。

衛福部亦指出，除了被害人服務外，應透過逐一訪談、班級抽樣訪查（問）、入班性別平等教育輔導等方式清查潛在被害人，並進行身體自主權宣導、鼓勵通報及後續輔導作為。

衛福部提醒性侵害防治網絡團隊執行單位，透過有溫度的陪伴，於驗傷採證、警詢筆錄、偵查問訊、申請補助與服務等提供服務過程中，以創傷知情及理解被害人處境的態度及專業接住被害人與其家屬，減少其面對未知流程之慌亂、無助。

衛福部強調，為精進各直轄市、縣（市）政府於弱勢證人的司法權益保障服務模式，也正辦理性侵害被害人司法權益維護研究計畫案，並依結論進行相關服務調整與強化。＃

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