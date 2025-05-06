為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    包肉粽還要家裡先練功！中班幼兒媽聽完火大 網笑：還好不是划龍舟

    媽媽抱怨幼兒園要包肉粽，還得先在家跟家長練習。示意圖。（資料照）

    媽媽抱怨幼兒園要包肉粽，還得先在家跟家長練習。示意圖。（資料照）

    2025/05/06 23:38

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名媽媽日前在臉書《爆料公社》發文抱怨，中班的女兒突然告訴她，幼兒園要大家自備材料包肉粽，還要「先在家練習」再帶去學校包，讓媽媽瞬間黑臉，傻眼直呼「才中班手小小的，是要包個屁肉粽啦！」

    原PO無奈表示，女兒班上要自己包肉粽，家長必須準備洗好的粽葉和內餡材料，還要先在家跟家長練習。她聽完一頭霧水，直言，「我不會包肉粽，更不知道要準備什麼，園方為什麼不能統一準備材料？」更抱怨現在家長下班都很晚，「遇到豬隊友，累死的永遠是媽媽，就不能好好上課玩遊戲嗎？」

    不少網友看完也直呼傻眼，吐槽「這真的有點誇張了，我會請假不去」、「原來老師不只給小孩作業，連家長也有」，笑稱「可以不要提出小北百貨以外的東西嗎？」、「直接轉學比較快」。

    也有網友試著理性看待，認為活動本意雖是親子互動，但方式明顯錯棚，應該「讓孩子體驗就好，不要增加家長負擔」。更有人幽默表示，「那還好不是叫家長練划龍舟」、「乾脆七夕練奔月、中秋練剝柚子好了」、「家長選擇投江」，直言「還是請阿嬤出場比較快，現代人哪還會這些手藝啦！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播