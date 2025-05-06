包肉粽還要家裡先練功！中班幼兒媽聽完火大 網笑：還好不是划龍舟

媽媽抱怨幼兒園要包肉粽，還得先在家跟家長練習。示意圖。（資料照）

2025/05/06 23:38

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名媽媽日前在臉書《爆料公社》發文抱怨，中班的女兒突然告訴她，幼兒園要大家自備材料包肉粽，還要「先在家練習」再帶去學校包，讓媽媽瞬間黑臉，傻眼直呼「才中班手小小的，是要包個屁肉粽啦！」

原PO無奈表示，女兒班上要自己包肉粽，家長必須準備洗好的粽葉和內餡材料，還要先在家跟家長練習。她聽完一頭霧水，直言，「我不會包肉粽，更不知道要準備什麼，園方為什麼不能統一準備材料？」更抱怨現在家長下班都很晚，「遇到豬隊友，累死的永遠是媽媽，就不能好好上課玩遊戲嗎？」

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不少網友看完也直呼傻眼，吐槽「這真的有點誇張了，我會請假不去」、「原來老師不只給小孩作業，連家長也有」，笑稱「可以不要提出小北百貨以外的東西嗎？」、「直接轉學比較快」。

也有網友試著理性看待，認為活動本意雖是親子互動，但方式明顯錯棚，應該「讓孩子體驗就好，不要增加家長負擔」。更有人幽默表示，「那還好不是叫家長練划龍舟」、「乾脆七夕練奔月、中秋練剝柚子好了」、「家長選擇投江」，直言「還是請阿嬤出場比較快，現代人哪還會這些手藝啦！」

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