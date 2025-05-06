週三中部以北雷陣雨 北台灣濕涼低溫22度

週三北台灣整日濕涼，示意圖。（資料照，記者王藝菘攝）

2025/05/06 23:06

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象署指出今（6日）晚間至明（7日）受鋒面影響，中部以北、東北部、東部地區以及離島的澎湖、金門、馬祖都有局部短暫陣雨或雷雨；北台灣整天濕涼，其餘地區白天普遍舒適偏熱，南部仍上看30度以上。

降雨方面，週三主要降雨時段落在今晚至明日上午，各地都有機會出現陣雨，特別是中部以北、宜蘭與花蓮，可能出現短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。南部則多為多雲為主，午後山區有局部雷陣雨，並可能伴隨較大雨勢；而今晚起金門也轉為有短暫陣雨或雷雨，局部地區可能出現短延時強降雨。澎湖、馬祖則大致為多雲偶陣雨的天氣型態。

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溫度方面，週三北台灣受到降雨影響整天濕涼，預估氣溫落在22至24度間；中部與花東地區高溫降至26至28度，南部則仍有機會來到30度以上。清晨與夜晚感受偏涼，外出活動可酌加薄外套；離島方面，澎湖25至27度，金門22至24度，馬祖則為21至23度。

另外，新竹以北、恆春半島及綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，請多加留意。

天氣風險公司指出，週三全台大氣環境轉趨不穩，各地以多雲到陰為主，雲層之間仍偶有陽光露臉，南部局部地區天氣較為晴朗。因鋒面影響，預估中北部及山區最須留意雷陣雨與瞬間大雨，並可能伴隨強陣風。各地高溫約25至30度、低溫則落在21至25度之間，建議外出民眾務必攜帶雨具，以防突發性降雨來襲。

紫外線方面，週三除台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為「過量級」，嘉義縣、澎湖縣為「高量級」，其餘各地皆為「中量級」。

空品方面，根據環境部預報，週三鋒面通過，各地風場轉為東北東風至偏東風，西半部污染物略有累積，但因降雨洗除作用，整體擴散條件略有改善。花東地區空氣品質為「良好」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及金門、澎湖為「普通」等級，馬祖則達「橘色提醒」，提醒敏感族群減少戶外活動。

週三北台灣氣溫22至24度，南部仍高達30度以上。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週三除台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為「過量級」，嘉義縣、澎湖縣為「高量級」，其餘各地皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，週三北中南多為「普通」等級，馬祖達「橘色提醒」。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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