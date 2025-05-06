世壯運賽程緊湊 72歲選手批主辦單位不顧人命「與老人有仇？」

台北市議員簡舒培批評，執委會回應無疑是在推卸責任，甩鍋之餘卻不反思是由台北市執委會先送件，國際壯年運動總會才能核准，甚至提醒長者賽事並非高強度的勝負競技運動，得失心勿太重，那是不是可以直接回家了？（資料照）

2025/05/06 21:33

〔記者劉詠韻／台北報導〕雙北世界壯年運動會即將登場，不過距離倒數僅剩11天，主辦單位卻亂象頻傳，過去曾擔任體育老師、現年72歲的陳老先生坦言原本對世壯運充滿期待，如今卻被迫面對過於緊湊的賽程安排，參賽長者甚至未得到充裕的休息時間就需要接著參賽，直呼根本不合理，並痛批是否與老人有仇，要等到搞出人命才甘心？

陳老先生向本報投訴，他將於18日參與上午11時「70歲組百公尺預賽」，但查看賽程發現上午結束比賽後，主辦單位竟再安排下午2時30分進行決賽，而他隔天（19日）下午仍需應付跳遠決賽，並詳細列出曝露在太陽高溫底下的環境、過於緊湊的賽程卻未安排充足的休息時間恐對老人的身體機能增加負荷，也相信對於從其他縣市趕來參賽的老人造成同樣困擾。

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陳男直言，過去曾有擔任國中體育老師的三年經驗，此次因學生報名而參與世壯運，而他也認為賽事規模壯觀把那個抱持憧憬，且已興致勃勃就緒參賽，未料主辦單位未顧及長者相較年輕參賽者需要更多的休息時間，就連身邊同齡的友人聽後也直接搖頭，讓他務必保重身體。他除對於主辦單位安排不夠慎重表達失望外，更怒轟是否與老人有仇，企圖搞出人命？

陳男無奈地說，儘管他三、四天前曾透過1999申訴相關問題，但電話得到的答復卻是「若有消息，會再回應」，至今未再有下文，並強調自己誠心想要參與比賽，希望相關疑慮得到改善。

世壯運執委會回應，賽程均經單項協會擬定，並獲國際壯年運動總會核准，期讓選手能有適度的賽事交流機會，而賽事以休閒交流為主，非強調高強度的勝負競技運動，執委會提醒選手依自身身體狀況量力而為，適度調整；另執委會也已備妥完善醫療與後勤救護支援、諮詢服務以及選手休息區，提供選手安心參賽環境。

台北市議員簡舒培批評，執委會回應無疑是在推卸責任，甩鍋之餘卻不反思是由台北市執委會先送件，國際壯年運動總會才能核准，甚至提醒長者賽事並非高強度的勝負競技運動，勿將比賽輸贏看得太重，得失心不重還叫比賽？那是不是可以直接回家了？

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